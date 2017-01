El mundo del espectáculo rinde tributo al "talento" de John Hurt

635x357 John Hurt, famoso por su interpretación del filme "The Elephant Man" (1980). Foto/EFE.

El mundo del espectáculo rindió hoy tributo al "talento" del actor británico sir John Hurt, famoso por su interpretación del filme "The Elephant Man" (1980), fallecido a los 77 años de edad tras una batalla contra un cáncer de páncreas.

La escritora JK Rowling, autora de las historias de Harry Potter, expresó su "tristeza" por la muerte de Hurt, al que calificó en su cuenta de la red social Twitter de "inmensamente talentoso".

"Tan triste saber que el inmensamente talentoso y profundamente querido John Hurt ha muerto. Mis pensamientos están con su familia y amigos", tuiteó Rowling sobre el actor, quien interpretó en el cine al Señor Ollivander, el fabricante de varas mágicas en Harry Potter.

Por su parte, el actor y director de cine Mel Brooks, declaró sentirse "terriblemente triste" por el fallecimiento de Hurt, del también afirmó tuvo un "talento magnífico".

"Nadie hubiera podido interpretar al Hombre Elefante de manera más recordada. Llevó a ese film a la inmortalidad cinematográfica", agregó Brooks, quien admitió que lo "echará de menos".

Por su parte, el actor Stephen Fry calificó la muerte de Hurt como una "noticia terrible" y dijo de él que fue un "gran" interprete en el "escenario y en las pantallas grande y pequeña".

El actor Jamie Bell, famoso por la película "Bill Elliot", dijo en Twitter que John Hurt fue "incomparable" y "brillante", tanto como actor como persona.

Elijah Wood, de "The Lord of the Rings", dijo: "Ha sido un gran honor haber visto su trabajo, señor", mientras que el actor Alfred Molina calificó a Hurt como un profesional "gloriosamente talentoso, uno de los mejores, de esta y cualquier era".

Desde el mundo de la música, el guitarrista de "Queen", Brian May, declaró que Hurt fue un "actor fabuloso, con una voz espléndida y un venerable ser humano. Qué tristeza perderlo".

John Hurt, que había nacido el 22 de enero en Derbyshire (al norte de Inglaterra), pasará a la historia del cine por sus papales en películas como "The Elephan Man", "Midnight Express", "Tinker Tailor Soldier Spy", "Alien" o "Harry Potter".

Lo lanzó a la fama su papel en el filme "A Man for All Seasons", aunque seis décadas de actor lo habían convertido en una persona muy querida.

"Es fantástico", declaró Hurt en octubre de 2015 cuando los médicos le dieron de alta por el cáncer de páncreas contra el que había luchado durante mucho tiempo, y se manifestaba encantado por el futuro.

En julio de ese mismo año John Hurt, nominado dos veces para los Oscar, había recibido el título honorario de "Caballero" (Knighthood) que la reina Isabel II concede a ciudadanos que han hecho una gran contribución en sus respectivas áreas de trabajo.