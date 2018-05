¿Qué ha sido del exmarido de Cheryl Tweedy?

Quién le iba a decir a la cantante Cheryl Tweedy allá por 2016, cuando su historia de amor con Jean-Bernard Fernandez-Versini llegaba a su fin tras 18 meses de matrimonio a los que habían precedido solo tres de relación, que apenas un año después debutaría en la maternidad junto al famoso Liam Payne, el mismo jovencito que en 2008 se había presentado -sin demasiado éxito- a las audiciones del concurso 'The X Factor' en la edición en que ella actuaba como jueza.

Pese a la diferencia de edad de una década que existe entre ellos y las dudas iniciales de ella, a día de hoy la intérprete ha encontrado junto al padre de su retoño la estabilidad sentimental que tanto había anhelado en el pasado. Pero, ¿qué ha sucedido con su segundo marido? El empresario francés nunca ocultó lo duro que le resultó lidiar con la fama de su esposa o con el escrutinio al que estaba sometido su espacio más íntimo, y su separación no consiguió más que empeorar la ya difícil etapa que atravesaba.

Curiosamente estos días Cheryl también se encuentra en la ciudad francesa para cumplir con su labor como embajadora de la marca L'Oreal en solitario, al igual que Versini, aunque parece muy poco probable con los dos ex intenten coincidir en vista de las declaraciones vertidas por el empresario.En el caso de la artista, lo más probable es que su pareja haya preferido quedarse en casa atendiendo a su retoño y a su carrera profesional, mientras que en el caso de Jean-Bernard, la falta de un acompañante se debe a que sigue soltero y sin compromiso.

"Llevo quince años viniendo a Cannes. En el pasado lo había hecho acompañado de mis exnovias, en concreto con tres de ellas, así que es algo normal para mí. No me resulta extraño estar aquí de nuevo", ha asegurado este viernes el ex de la intérprete en declaraciones al programa 'Good Morning Britain'. "Espero volver en un futuro con otra pareja, y que con un poco de suerte sea la definitiva. Aún no he encontrado a nadie. Pero en la actualidad, y por primera vez en mucho tiempo y tras resolver muchos problemas personales, por fin me siento feliz y preparado para empezar algo nuevo".