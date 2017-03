El ya exmarido de Mel B ahoga las penas en vodka

Además de haber dejado profundamente consternados a todos aquellos seguidores que estaban convencidos de que su matrimonio era cuando menos idílico, la noticia de que la ex Spice Girl Mel B había comenzado la semana acudiendo a los tribunales para solicitar el divorcio de su marido Stephen Belafonte, al que solo unos días antes había dedicado un romántico mensaje en Instagram precisamente para acallar los rumores que habían venido circulando sobre su separación, podría haber dado también como resultado que el productor no haya tenido reparo alguno a la hora de recurrir al alcohol para encajar un poco mejor el golpe emocional recibido.

Como publica el diario británico The Sun citando fuentes cercanas a la ya expareja, el también empresario se habría presentado ayer miércoles en un exclusivo restaurante de Los Ángeles junto a un amigo para tomar varias copas y desconectar así de tan desagradable situación, marcada sin duda por el hecho de que ha sido su ya exmujer la que ha tomado la iniciativa para poner fin a 10 años de matrimonio y para asegurarse la custodia de la hija que tienen en común, la pequeña Madison (5).

"Stephen llegó sobre las nueve de la noche y se fue directo al bar con un amigo. El camarero no dejaba de servirle copas de vodka y, a medida que iba pasando el tiempo, la conversación fue subiendo de tono y Stephen parecía estar desahogándose con amargura. Muchos de los clientes no podían evitar mirarle mientras gritaba y decía palabrotas, pero a Stephen no le importaba en absoluto llamar la atención", revela un informante a la citada publicación.

Según el mismo periódico, el productor no habría dudado en encararse con algunos de los presentes después de que se acercaran a él para preocuparse por su estado, dejando claro que no tenía intención alguna de interactuar con desconocidos a pesar de que, como afirman las mismas fuentes, él es el precisamente uno de los dueños del local en el que se encontraba esa noche.

"Hubo un cliente que se le aproximó y le preguntó que cómo se encontraba, a lo que él respondió directamente: 'He estado jodi**mente mejor en mi vida'. Luego se le acercó otro comensal para felicitarle por el restaurante y este le espetó: 'Pues pídete una pu** bebida'", indicó el mismo confidente.

Por el momento se desconoce cuál habría sido el detonante para que, en cuestión de días, Mel B pasara de proclamar abiertamente su amor por Stephen a través de las redes sociales -al margen de que ella misma reconociera que su relación no había estado exenta de problemas-, a apresurarse a la hora de disolver su unión matrimonial de una década.

Sin embargo, desde su círculo más íntimo se apunta a la posibilidad de que la reciente muerte de su padre Martin, quien no pudo finalmente vencer al cáncer contra el que luchaba desde hace cinco años, haya terminado jugando un papel decisivo en lo que a acentuar sus diferencias se refiere.