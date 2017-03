Exmarido de Mel B podría recibir más de seis millones de dólares tras su divorcio

Solo unos días después de que se conociese la noticia de que la ex Spice Girl Mel B y el productor Stephen Belafonte habían decidido poner fin a su aparentemente idílico matrimonio, los primeros detalles sobre el proceso judicial con el que sellarán su divorcio y determinarán quién se queda con la custodia de la pequeña Madison (5) ya han empezado a emerger, pero de momento solo aquellos directamente ligados al reparto de sus bienes.

Como consecuencia del contrato prematrimonial que ambos firmaron en 2007, poco antes de darse el 'sí quiero' en una fastuosa boda en Egipto, en un principio el productor de cine no se hará ni mucho menos con la mitad de la fortuna de la artista, valorada en casi sesenta millones de dólares, pero sí una indemnización prevista en el acuerdo que ahora se ha cifrado en unos seis millones de dólares.

"Mel es una chica sagaz de Yorkshire y se le recomendó proteger sus bienes y propiedades antes de la boda. No es que se estuviese preparando para que su matrimonio fracasara, simplemente es una mujer de negocios que sabe que no siempre todo sale bien en una relación", ha afirmado una fuente al diario The Sun.

Aunque se desconocen los términos exactos del arreglo, el mismo medio publica que Belafonte estaría dispuesto a presentar batalla para asegurarse de que la cantidad recibida es ligeramente superior a lo estipulado en un principio, haciendo referencia a la falta de oportunidades laborales que se desprenderían de toda una década de vida en común con la intérprete.

"Una cantidad podría añadirse al acuerdo prematrimonial si él demuestra que rechazó trabajos adicionales para poder apoyar la carrera de su mujer. Creo que podría ganar al menos una cantidad inicial de seis millones de dólares así como un número que pueda sustituir algún trabajo rechazado previamente, algo que suena bastante razonable y desde luego mucho menos que la mitad de sesenta millones de dólares", ha explicado el experto legal Harold Walker a la misma publicación.

Después de pedir el divorcio, varias fuentes han afirmado que Mel B y Stephen Belafonte llevaron a su hija en común, Madison, así como a los otros dos hijos de Mel B con anteriores parejas -Phoenix, con su exmarido Jimmy Gulzar y Angel, cuyo padre es el actor Eddie Murphy-, a terapia para garantizar que "los niños están bien" tras tan inesperada ruptura.