El exnovio de George Michael contrata un guardaespaldas

El exnovio del desaparecido George Michael, Fadi Fawaz, se habría animado a contratar los servicios de un guardaespaldas para asegurar su integridad física ante el exceso de notoriedad que, muy a su pesar, ha venido acumulando desde que el famoso artista perdiera la vida el día de Navidad en circunstancias que todavía están por aclarar oficialmente.

Según informa el periódico británico The Sun, Fadi se habría reunido esta semana en Londres con un reputado profesional, llamado Karl Warren, que ofrece protección constante las 24 horas del día, un encuentro que ambos habrían tratado sin éxito de mantener en el más absoluto secreto.

"Parece que no tenían intención alguna de dejarse ver juntos en público", explica al citado medio una fuente conocedora de los hechos, declaraciones que contrastan con el revelador mensaje que el propio Karl Warren ha compartido en sus redes sociales para justificar la decisión tomada por Fadi: "No escuches a esa gente odiosa. Si tuvieran algo de respeto y amor por George, te dejarían en paz. Son una panda de ignorantes", escribió el guardaespaldas en la esfera virtual.

Aunque por el momento no hay constancia de que Fadi Fawaz se haya visto sometido a algún tipo de acoso por parte de los fans del artista o incluso que haya sido amenazado, de la misteriosa publicación compartida por Warren parece desprenderse una campaña de descrédito hacia él de la que, por el momento, no hay muchos detalles.Sin embargo, uno de los familiares del legendario intérprete, su primo Andros Georgiou, sugería a principios de esta semana que las declaraciones contradictorias que habría proporcionado Fadi Fawaz a la policía en relación con su paradero el día de la tragedia -asegurando primero que había estado a su lado y, posteriormente, afirmando que esa noche había dormido en su coche- dejaban entrever algo "sospechoso" en torno a su fatídico deceso.

"He tratado de callarme desde que vi este mensaje de Twitter hace 10 días, pero a medida que sigo leyendo y descubriendo más cosas sobre Fadi, me cuesta mantener la boca cerrada sobre ciertos temas. ¿Por qué no estuvieron juntos en Nochebuena? ¿Y por qué acabó durmiendo en su coche? No sé, muchas preguntas están emergiendo y está claro que hay algo sospechoso en todo esto", publicaba Georgiou en su perfil de Facebook.