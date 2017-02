Exnovio de George Michael niega haber sido vetado del funeral del artista

El que fuera compañero sentimental del fallecido George Michael, Fadi Fawaz, no ha tardado en echar por tierra las especulaciones sobre su supuesta ausencia en el funeral que se celebrará en honor del malogrado artista tan pronto como se conozcan los resultados de la autopsia que todavía debe practicársele, tachando de "falsas" las declaraciones que en su momento hizo el primo del intérprete, Andros Georgiou, sobre la hipotética animadversión que la familia de su expareja sentiría hacia él."No estoy vetado en el funeral, todo eso es falso. No es verdad, no es verdad", escribió visiblemente molesto en su cuenta de Twitter sin dar más detalles sobre tan delicado asunto, pero dispuesto a demostrar de una vez por todas que, pese a haber puesto fin a su relación años antes de su trágica muerte, el vínculo que le unía al astro del pop seguía siendo muy intenso.

"Creo que esta imagen lo dice todo", publicaba poco después junto a una fotografía de la expareja compartiendo un tierno beso, un gesto que se une además al reciente cambio en la descripción de su perfil de Twitter, que ahora reza: "Jamás dejaré de echarte de menos".

A pesar de negar taxativamente la teoría de que su presencia en el memorial no sería bien recibida por la familia de George Michael, lo cierto es que hace unos días el sobrino de Fadi, Josh, no dudó en atacar frontalmente al círculo de allegados de la estrella de la música por el trato injusto que, a su juicio, habrían dispensado a su tío en los últimos meses, lo que deja entrever que, si no existe hostilidad abierta, parece que la relación entre las dos partes no es precisamente cordial.

"No acabo de entender por qué le odian tanto cuando lo único que hizo fue amar a George con todo su corazón. No poder estar en el funeral para darle su último adiós sería devastador para él. ¿Te puedes imaginar lo que supondría para una persona mantener una relación de seis años con alguien y luego ser apartado radicalmente de todo. Es estúpido e irrespetuoso por parte de la familia tratarle de esta forma", aseguraba al diario The Sun, insistiendo por otro lado en que Fadi nunca dependió económicamente de George Michael y, por tanto, no tiene interés alguno en recibir beneficio alguno de su herencia.