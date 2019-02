El exnovio de Noah Cyrus está esperando su primer hijo

Hace apenas medio año Lil Xan protagonizó una mediática ruptura con Noah Cyrus, la hermana pequeña de Miley Cyrus, que se complicó aún más por culpa de las acusaciones de infidelidades que realizó contra su ex -que ella negó en todo momento- y por el hecho de que acabaran de grabar juntos el tema 'Live or Die', que él se negó a promocionar para no pasar ni un segundo más de lo estrictamente necesario cerca de la cantante.

Ahora parece que el rapero ha vuelto a encontrar la estabilidad en el plano personal tras un breve paso por rehabilitación a finales del año pasado para superar el duro golpe que supuso la muerte de su mentor Mac Miller a causa de una combinación mortal de medicamentos. Este mismo domingo Lil Xan ha realizado además un importante anuncio a través de sus redes sociales: que su nueva novia Annie Smith y él están esperando su primer hijo.

"Quería esperar un poco más, pero no podía seguir ocultándoselo a mis fans. Ya es oficial: voy a ser padre. Los quiero muchísimo a todos y espero que nos acompañen en esta locura de viaje. Nunca antes en toda mi vida me había sentido así de feliz. Estarán todos invitados a la fiesta en la que revelaremos el sexo del bebé, lo prometo", arranca el mensaje que ha publicado en su cuenta de Instagram para acompañar una bonita imagen en la que posa abrazado a su chica en un balcón.Nicholas, como se llama realmente el artista de 22 años, también ha querido dedicar unas palabras a Annie para reconocer que sin ella no habría logrado superar sus problemas de adicción.

"A mi chica, mi ángel, mi luz, te quiero con todo mi corazón. Gracias por salvarme. Te quiero más de lo que podría describir con palabras".Entre los planes de futuro de la feliz pareja se encontraría la idea de pasar por el altar, según daba a entender la futura mamá en la publicación con que conmemoró la semana pasada su primer San Valentín junto a su novio."Feliz San Valentín, mi amor. Podría hablar sin parar de lo agradecida y afortunada que me siento de tenerte a mi lado en esta vida, pero hoy prefiero ser sincera y directa: te quiero, siempre lo haré. Me muero de ganas de convertirme en tu esposa", afirmaba ella.