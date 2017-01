El exprometido de Uma Thurman la acusa de no dejarle ver a su hija

El empresario francés Arpad Busson subió este martes al estrado en la Corte Suprema de Manhattan para declarar en el marco de su batalla legal contra Uma Thurman, a quien ha acusado de hacer numerosos intentos para impedirle ver a su hija en común, Luna, desde que la pequeña llegara al mundo hace cuatro años.

"Ha sido muy difícil, imposible, siempre me encuentro con negativas. Le pedí a la madre de Luna que le permitiera quedarse a dormir en mi casa una noche en mayo. Habíamos acordado que se quedaría conmigo durante parte del verano... Es una situación que se prolonga en el tiempo", afirmó el exprometido de la intérprete en respuesta a la preguntas de su representante legal acerca de las trabas con las que se había encontrado para viajar con Luna a las Bahamas, donde él reside parte del año.

Entre las quejas de Busson, que concluyó su unión sentimental con la estrella de Hollywood en 2014 tras siete años juntos, destaca la de que Uma no permitiría que su pequeña obtenga un segundo pasaporte francés, a pesar de que le permitiría entrar y salir de Europa sin restricciones, lo que contribuiría según él a que la niña no pueda ver tan a menudo como sería idóneo a sus dos hermanastros mayores, fruto de una relación anterior del empresario.

Sin embargo, el ex de la actriz también quiso alabar las molestias que se tomó Uma para buscar el colegio de Luma y cambiarla de pediatra cuando el antiguo no causó demasiada buena impresión a su padre. El deseo de Busson ahora pasaría porque su ex y él volvieran a mantener una relación cordial por el bien de su retoño, tal y como él mismo afirmó en la corte que hacían en el pasado. La expareja volverá a verse las caras ante el juez este jueves.