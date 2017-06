La familia de Adam West agradece muestras de cariño tras su muerte

La muerte el pasado viernes del emblemático actor Adam West a los 88 años y como consecuencia de la leucemia que padecía dejó profundamente consternado al mundo del espectáculo, como quedó patente en las redes sociales con el aluvión de mensajes de despedida que le dedicaron buena parte de sus colegas de profesión. Por ello, sus familiares han querido echar mano de Twitter una vez más, después de haber recurrido a esta plataforma para anunciar tan triste noticia, con el objetivo para dar las gracias a todos aquellos que han dedicado parte de su tiempo en mostrarles su apoyo en un momento tan difícil de sus vidas.

"Estamos muy agradecidos por el gran número de muestras de cariño que nos han hecho llegar los fans de Adam West, amigos, compañeros de trabajo y medios de comunicación. Gracias. Él os está escuchando", reza la publicación que sus seres queridos han compartido en la cuenta personal del fallecido intérprete.

Aparte de su mujer Marcelle, sus cinco hijos, sus cinco nietos y sus dos bisnietos, quienes sin duda echarán en falta al prolífico artista a partir de ahora son sus compañeros de trabajo en 'Padre de Familia', en la que desde hacía más de una década él ponía la voz al alcalde de la ciudad ficticia de Quahog. Como no podía ser de otra forma, el creador de la famosa serie animada, Seth MacFarlane, también quiso unirse a la ola de condolencias para honrar así la memoria de una figura "irremplazable" como Adam West.

"'Padre de Familia' ha perdido a su alcalde y yo he perdido a un amigo. Era un placer trabajar con Adam West, la clase de persona que siempre quieres tener a tu alrededor. Su optimismo, su gran corazón y su sentido del humor eran innegables. Siempre traía la mejor de las energías cuando venía a grabar al estudio. Conocía lo que es la comedia y también lo que es la humanidad. He tenido la gran suerte y el privilegio de trabajar con él, y le echaremos muchísimo de menos. Gracias desde lo más profundo de mi corazón por todo lo que nos has dado, señor alcalde. Serás irremplazable", escribía el polifacético artista en un comunicado.

Aunque en los últimos años de su trayectoria se había dedicado fundamentalmente al doblaje, el intérprete es sobre todo conocido por haber dado vida al primer Batman de la historia en la serie de televisión homónima de los años sesenta, un trabajo que le reportó una gran popularidad y un hueco en la historia de la pequeña pantalla. En ella coincidió con el actor Burt Ward -interpretaba a Robin en la ficción-, con quien forjó una estrecha amistad que se ha mantenido inalterable con el paso de los años.

"Estoy desolado por la pérdida de uno de mis mejores amigos. Adam y yo hemos compartido una amistad muy especial durante más de cincuenta años. Hemos vivido juntos algunos de los momentos más divertidos de nuestras vidas. Nuestras familias se quieren y se respetan mutuamente. Esta es una pérdida tan terrible como inesperada de un amigo de toda la vida. Siempre le voy a echar de menos. Muchos buenos actores han interpretado a Batman en varias películas, pero para mí, solo ha habido un Batman y este es y siempre será Adam West. Era el verdadero Caballero Luminoso", compartió apenado Burt poco después de conocer la noticia.