La familia de Joan Rivers sigue "de luto" tres años después de su muerte

Han pasado ya tres años desde que el mundo del espectáculo recibiera atónito la noticia sobre la repentina muerte de la presentadora y humorista Joan Rivers, sin duda uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla estadounidense gracias a su agudo sentido del humor y, sobre todo, de ese dominio de la sátira que exhibía en programas como 'Fashion Police'.

Sin embargo, y pese al tiempo que ha pasado desde su triste deceso -resultado de las complicaciones de una endoscopia rutinaria que le fue practicada en Nueva York- su hija Melissa afirma ahora que tanto ella como su hijo Cooper, de 16 años, siguen procesando todavía el luto y que, en determinadas ocasiones, les cuesta asimilar el profundo vacío que la muerte de la artista ha dejado en sus vidas."Hay días en los que parece que han pasado 10 años desde que ocurrió y otros en los que parece que fue ayer. Pero me imagino que ese es el proceso natural del luto. Hay mucha gente que espera que me pronuncie sobre este tema desde un enfoque algo existencial o elevado, pero la verdad es, y lo digo siempre, que el luto es luto.

Da igual que vivas bajo el escrutinio mediático o que seas una persona anónima, cada uno vive su propia experiencia y se recupera a su ritmo", ha explicado Melissa en el programa 'The Today Show'.Además de perder a su adorada abuela y, al mismo tiempo, a uno de sus principales referentes en la vida, el joven Cooper también se ha visto desprovisto de una de las grandes aliadas que tenía a su disposición cada vez que discutía con su madre, quien en opinión de Joan era mucho más estricta con su retoño de lo que ella lo fue con Melissa.

"Ella era siempre la persona a la que Cooper acudía cuando estaba enfadado conmigo y ahora, como adolescente que es, está todo el día al teléfono cuando necesita desahogarse de sus cosas. Mi madre solía decir que yo era mucho más inflexible con Cooper de lo que ella lo fue conmigo, lo cual me resulta sorprendente, porque yo me pasé buena parte de la adolescencia castigada. Por otra parte, ella me decía que yo era mejor madre que ella.

No creo que lo sea, simplemente éramos diferentes", se ha sincerado en la misma conversación.Como pudieron comprobar los espectadores del extinto programa de telerrealidad 'Joan & Melissa', que fue cancelado poco después de la muerte de la irreverente artista, madre e hija mantuvieron siempre una relación muy estrecha y particular que, sin embargo, no estuvo exenta de discusiones, reproches y algún que otro rifirrafe producto de sus fuertes personalidades.

No obstante, esos pequeños conflictos, además de resolverse siempre con una bonita reconciliación, denotaban la existencia de una complicidad muy especial entre ellas.

"Gracias por todo el amor que me habéis transmitido hoy. No me puedo creer que ya hayan pasado tres años. Cooper y yo la echamos de menos todos los días. Sé que mi madre estaría muy orgullosa del hombrecito en que se ha convertido su nieto. Eso lo tengo muy claro y me hace sonreír cada vez que pienso en ella, incluso en un día como hoy", escribía recientemente Melissa en su cuenta de Twitter.