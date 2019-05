La entrañable felicitación de Dolly Parton a Cher por su 73 cumpleaños

Este lunes la cantante y actriz Cher ha celebrado su 73 cumpleaños y, de entre el aluvión de mensajes de admiración y cariño que ha recibido en su cumpleaños, el más divertido y entrañable de todos muy probablemente haya sido el que le ha hecho llegar su compañera de profesión y de año de nacimiento Dolly Parton.

La intérprete ha recurrido a su talento como compositora y escritora para hacer referencia en apenas medio minuto a su estatus de leyendas vivas en la industria discográfica, a sus respectivas cirugías plásticas que ninguna de las dos ha ocultado nunca y a su negativa a permitir que nada ni nadie les diga cómo deben actuar o vestirse en cualquier década de sus vidas.

"Hola Cher. Soy Dolly. ¡Feliz cumpleaños! Ahora ya tenemos la misma edad", arranca el vídeo que la explosiva rubia ha compartido en su cuenta de Twitter.

"Bueno, puede que yo sea un minuto o dos mayor que tú, pero qué es eso entre amigas y vejestorios como nosotras. No lo digo en serio. Creo que nos mantenemos bastante bien para nuestra edad. ¿Cuántos tenemos ahora? ¿Unos 37? Sí... creo que más o menos sí", ha añadido en una divertida referencia al espectacular físico que lucen ambas gracias a la magia de sus respectivos cirujanos.

Como se ha encargado de recordar la estrella del country, Cher y ella comparten su pasión por las lentejuelas y los excesos estéticos en general, aunque lo que en realidad les une es la música, los secretos que han compartido a lo largo de los años y el ser dos de las pocas artistas septuagenarias que pueden presumir de contar con una carrera aún en activo y que sigue enamorando a nuevas generaciones.

"Solo quería que supieras que estoy muy orgullosa de ti. Creo que eres maravillosa. Y espero que cumplas otros cien más, aunque sea solo para que los pasemos juntas", ha concluido Dolly antes de arrancar a cantar el estribillo de su mítica canción "I Will Always Love You" para hacerle llegar su cariño incondicional.