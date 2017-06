¿Qué fotografía de Brooklyn Beckham enfadó a sus famosos padres?

Tras acumular miles de seguidores en su perfil de Instagram, Brooklyn Beckham ha publicado ahora su primer libro, titulado 'What I See' -'Lo que yo veo' en español-, que saldrá a la venta el próximo jueves y que mostrará su talento como fotógrafo a través de una selección de 300 imágenes que reflejan el exclusivo mundo en que se mueve el primogénito de David y Victoria.

Pese a lo orgullosos que sin duda se sentirán sus famosos padres, una de las fotografías en cuestión que recoge la obra no ha gustado nada al matrimonio: la que retrata a su hijo de 18 años de pie al borde de la azotea de un rascacielos de la ciudad de Nueva York.

Después de ver la instantánea en blanco y negro -que está hecha mirando al suelo y en la que se aprecian las zapatillas que llevaba puestas mientras tomaba la fotografía-, ambos se asustaron solo de pensar en lo que podría haber sucedido si su retoño hubiera perdido el equilibrio y se hubiera precipitado al vacío.

"No probéis a hacerlo en casa. Mis padres se enfadaron mucho cuando vieron esto. Qué estupidez, aunque es una buena foto", reza el pie de foto con el que ha titulado la foto en cuestión, según ha podido saber el portal The Mirror Online.Para compensar, la primera aventura editorial del exnovio de Chloë Grace Moretz también contiene fotos familiares que a buen seguro habrán emocionado a David y Victoria, y a partir de las cuales los seguidores del joven británico pueden adentrarse en la vida doméstica del clan Beckham.

Entre ellas, destacan una tierna imagen de su hermana Harper (5) pintando y otra de su hermano Romeo (14) con el ramo de flores que le regalaron a la pequeña de la casa antes de un recital de ballet.

El mayor de los cuatro hijos del exfutbolista y la diseñadora de moda ya se prepara para convertir su vocación en su profesión comenzando a cursar en septiembre estudios de fotografía en el centro privado Parsons School of Design de Nueva York. Pero antes de mudarse al otro lado del charco, Brooklyn asistirá a su primera firma de libros en un lugar de Mánchester todavía sin desvelar.

"Mirad lo que me acaba de llegar... ¡Qué emoción! #What I See ha llegado finalmente. No veo la hora de poder conoceros en la firma de libros que tendrá lugar la semana que viene. ¿Quién se apunta?", escribía este jueves en su Instagram junto a un selfie que lo retrata con un ejemplar del libro.