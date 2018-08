¿Quién es el futuro marido de Ellie Goulding?

La cantante Ellie Goulding ha anunciado este mismo martes su compromiso con Caspar Joplin, pero a la hora de compartir la feliz noticia, la estrella del pop ha obviado el canal habitual en la actualidad, las redes sociales, para en su lugar recurrir a una fórmula más tradicional: la popular sección de futuros matrimonios del diario The Times. Por el momento no se conoce ni la fecha ni el lugar en que se celebrará el enlace.

Hace apenas unas semanas Ellie se instaló definitivamente junto a su chico en Nueva York a pesar de que sigue viajando con mucha frecuencia a Londres para trabajar en el que será su cuarto disco de estudio junto al productor Jax Jones. Ambos han decidido dar un paso tan importante al año y medio de conocerse, cuando su historia de amor estaba ya lo suficientemente afianzada como para que la intérprete se atreviera a hablar de él en sus entrevistas y explicar, por ejemplo, que había aparcado temporalmente las giras de conciertos para apostar al cien por cien por su relación.

Caspar, un conocido marchante de arte que se formó en el prestigioso colegio británico de Eton y continuó sus estudios superiores en la Universidad de Harvard, es el primer novio 'serio' que se le conoce a la famosa rubia desde que pusiera punto final a su noviazgo con el modelo y cantante Dougie Poynter, de la banda McFly, tras un sinfín de idas y venidas. A su lado, la artista parece haber descubierto una nueva estabilidad y complicidad sin importar que, como ella misma ha reconocido en el pasado, en algunos aspectos sean muy diferentes.

"En los últimos años yo he vuelto a ser vegetariana y ha transformado mi vida. Mi pareja es muy carnívora. Se ha criado en una granja, pero fue capaz de dejar de lado la carne durante un mes y acabó reconociendo que sí se sentía mejor", explicaba hace unos meses al periódico The Observer para ilustrar el grado de compromiso que existía entre ellos. "Desafortunadamente no conseguí que se pasara al vegetarianismo permanentemente, pero aprecia sus beneficios".