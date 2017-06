El otro gran "hombre" en la vida de Eva Longoria

Al margen de su prolífica carrera como actriz, emprendedora y activista, así como de su sólido matrimonio con el empresario José Bastón, la actriz Eva Longoria tiene muchas otras razones para proyectar felicidad y entusiasmo en las redes sociales a las que es tan asidua. Buena prueba de ello reside en la ilusión con la que la protagonista de 'Mujeres Desesperadas' ha querido celebrar ahora nada menos que el 14 cumpleaños de su perrito Jinxy, toda una efeméride de la que no ha podido resistirse a dar más detalles a los cuatro millones de seguidores que atesora en su perfil de Instagram.

"Hoy es el 14 cumpleaños de mi ángel Jinxy. Ya está algo mayor mi hombrecito, pero me sigue sacando una sonrisa cada día que paso con él y me encanta besarle. Hemos pasado por muchas cosas juntos. ¡Te quiero Jinxy!", escribió en su cuenta de la citada plataforma para describir una divertida imagen de su mascota ataviado con un gorrito de cumpleaños y mordisqueando un dulce especialmente diseñado para él.

Además de dedicar buena parte de sus días de descanso a cultivar aún más la estrecha relación que le une al adorable animal, la polifacética artista ha aprovechado el tiempo libre para implicarse de lleno en significativos proyectos solidarios.

De esta manera, Eva no ha dudado en participar en un nuevo reto viral que consiste en cantar a pleno pulmón algunos de los temas del exitoso musical 'Hamilton' -creado y en su momento protagonizado por Lin-Manuel Miranda-, subir el vídeo a las redes sociales y nominar a dos amigos para que hagan lo mismo. Evidentemente, a este original gesto hay que añadir una donación a una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la promoción económica y social de los inmigrantes en Estados Unidos.

"Acabo de dar un donativo para apoyar a 'Immigrants: We Get The Job Done Coalition', un grupo de gente maravillosa que trabaja para mejorar las vidas de muchos inmigrantes. Ahora desafío a Mario Lopez [actor y presentador] y a Ricky Martin para que canten sus canciones favoritas de 'Hamilton' y ayudar a recaudar más fondos", reza el texto que ha acompañado de una curiosa grabación que, por entretenida que sea, deja patente que Eva no tendría demasiado futuro en el mundo de la música.