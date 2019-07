¿De qué hablaron Beyoncé y Meghan Markle?

Tal y como se esperaba, los duques de Sussex reaparecieron en público este domingo para acudir a la premiere europea en Londres de 'El Rey León' tras la semana más ocupada que ha tenido ella desde que dieran la bienvenida a su primer hijo en común el pasado mes de mayo.

Uno de los momentos de la cita que más expectación había generado de antemano era el encuentro entre la antigua actriz y la cantante Beyoncé, que se encarga de poner voz al personaje de Nala en la revisión que Disney ha hecho de uno de sus grandes clásicos.

Las dos mujeres tuvieron la oportunidad de charlar durante unos minutos antes de que comenzara la proyección y se saludaron con un cariñoso abrazo antes de que la famosa estrella del pop les dijera: "Os queremos mucho, chicos. Vuestro bebé es una preciosidad".

Beyoncé y Jay Z tuvieron la oportunidad de felicitar en persona al príncipe Enrique y a su esposa por su debut en la paternidad y les ofrecieron algunos de los consejos que mejor les han funcionado como padres de tres niños, incluido el de tratar de encontrar siempre algo de tiempo para ellos mismos. Además, también les comentaron que en esa ocasión habían preferido que los mellizos Sir y Rumi no les acompañaran ."No los hemos traído. No vienen a todos los viajes.

Esta vez se han quedado en casa, pero les habría encantado venir", se escuchó comentar a la intérprete.Enrique y Meghan también se llevaron a casa un peluche de Simba para el pequeño Archie que les regalaron dos niñas de 12 años con quienes tuvieron la oportunidad de hablar en el evento.