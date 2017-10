La hermana de Prince "sintió" que iba a morir dos años antes de su fallecimiento

La hermana del desaparecido Prince, Tyka Nelson, no ha dudado en pronunciarse públicamente sobre uno de los momentos más destacados -e incluso premonitorios- de la relación tan estrecha que, especialmente en la recta final de su vida, mantuvo con el afamado músico.De forma más concreta, Tyka, ha rememorado la preocupante conversación que tuvo con el legendario artista dos años antes de su fatídica muerte, una charla que nada tuvo de distendida al planear sobre el ambiente la posibilidad de que, antes o después, esta tuviera que lidiar con una tragedia en el seno de la familia.

"No se me olvidará ese día en el que, estando yo en un McDonald's, recibí una llamada telefónica de un número desconocido y al descolgar escuché su voz: '¿Eres Tyka? Soy Prince'. Y yo le contesté: 'Después de tantos años, no me cuesta reconocer tu voz, sé perfectamente quién eres'. Quedamos para dar un paseo, y mientras charlábamos me dijo: 'Creo que he hecho todo lo que tenía que hacer en este mundo'.

Y yo sentí claramente que me estaba diciendo que había llegado su hora", ha revelado una emocionada Tyka en el programa de televisión Lorraine.A partir de ese momento, la hermana del cantante consideró que debía prepararse de antemano para un acontecimiento tan doloroso como aparentemente inevitable, hasta el punto de que comenzó incluso a organizar ciertos aspectos del funeral que, dos años después, tendría lugar a las afueras de Minneapolis.

"Poco después pensé que debía comprarme unos pendientes para el funeral, luego decidí hacerme con un colgante y sin quererlo empecé a planificarlo todo, incluso cómo debía decirle a mis familiares que Prince se nos iba. El caso es que pasaron dos años hasta que ocurrió, pero cuando me llamaron para darme la noticia sabía perfectamente lo que me iban a contar porque llevaba tiempo esperando ese día", ha confesado.

A pesar de que la pérdida de su famoso hermano le ha dejado un vacío irreparable en su día a día, Tyka asegura que al menos ya ha aprendido a sobrellevar su ausencia y confía en que pronto pueda seguir recordándole con el mismo cariño de siempre pero sin que le invada tanta tristeza."Creo que fui la que peor lo pasó de todos los hermanos, que nos hemos criado juntos y éramos inseparables. Probablemente empecé a sentirme un poco mejor en octubre, sigo teniendo mis días pero estoy bastante mejor que antes", ha compartido.