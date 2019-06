El hermanastro de Elton John critica la imagen que "Rocketman" ofrece de su padre

En vista del éxito que ha cosechado "Rocketman", era solo cuestión de tiempo que comenzaran a surgir quejas acerca del biopic de Elton John y de la forma en que retrata a algunas de las figuras clave en la vida del cantante, y parece que por fin se ha abierto la veda.

Una de las primeras en expresar su malestar por la manera en que la película aborda los hechos en torno a la infancia y el ascenso a la fama del intérprete fue su antigua prometida Linda Hannon, con quien llegó a hacer planes para casarse a finales de la década de los sesenta antes de concluir su relación e inspirarse en su ruptura para el tema "Someone Saved My Life Tonight".

En su caso, no le hizo ninguna gracia que la trama prescindiera totalmente de su personaje y solo hiciera alusión al matrimonio de su ex con Renate Blauel.Ahora le ha llegado el turno al hermanastro por parte de padre del legendario músico de poner el grito en el cielo por el retrato tan negativo de su progenitor que pintaría la cinta y que, según sus propios recuerdos, no haría en absoluto justicia a la realidad.

"Esa frialdad que reflejan... no podría parecerse menos a la personalidad de papá", ha afirmado Geoff Dwight en declaraciones al Daily Mail.

"Es cierto que era un producto de su tiempo, de una época en la que los hombres no se abrazaban o expresaban constantemente sus sentimientos, pero él siempre nos mostró un montón de cariño".

En concreto, uno de los detalles que más ha enfadado a Dwight, que apenas mantiene ningún contacto con su hermano mayor, han sido las insinuaciones de que su padre jamás apoyó las aspiraciones artísticas de Elton, ya que si la memoria no le falla, fue él quien compró el primer piano para el artista con el objetivo de animarles a desarrollar un interés por la música similar al suyo propio.

"Papá tenía un corazón inmenso y nos quería a todos por igual. Se sentía increíblemente orgulloso de Elton y de todo lo que había conseguido", ha concluido con tristeza Dwight.