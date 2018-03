Ni el hermanastro de Kylie Jenner sabía que la joven estaba embarazada

Pese al secretismo que rodeó al embarazo y nacimiento de la primera hija de Kylie Jenner con el rapero Travis Scott, siempre se dio por hecho que los más allegados de la celebridad, y en especial su familiares, estaban al corriente del feliz acontecimiento que estaba a punto de producirse.

Pues bien, parece que no todo el clan fue informado sobre la situación. Según ha confesado ahora Brody Jenner, hermanastro de la joven mamá a través de su padre, la deportista conocida ahora como Caitlyn Jenner, él se enteró de la llegada al mundo de la pequeña Stormi Webster en el mismo momento que el resto de seguidores de Kylie: cuando ella publicó un comunicado en Instagram anunciando la noticia.

"Bueno, para ser sincero, ni siquiera sabía que estaba embarazada a lo largo de la gestación. Pero ahora ya me he enterado y me encantaría verla", ha asegurado en tono conciliador en declaraciones al portal TMZ, dando a entender que no guarda rencor a Kylie por haberle mantenido al margen de su debut en la maternidad.

Por sorprendente que parezca que Brody no haya visto a su medio hermana en ningún momento de los últimos nueve meses, lo que le habría dado la oportunidad de descubrir por sí mismo el gran secreto que guardaba la famosa estrella, él insiste en que no es nada inusual que los Jenner -es decir, Caitlyn y los cuatro hijos que tuvo antes de casarse con su ex Kris Jenner- mantengan un contacto muy irregular con los Kardashian: un núcleo duro formado por Kris y sus hijas Kourtney, Khloé y la famosa Kim.

"La relación entre nosotros siempre ha estado ahí, pero no es ningún secreto que están todos muy ocupados. Así son las cosas", ha admitido, explicando que hace un par de años que no se reúne con sus hermanastras Kylie y Kendall, al mismo tiempo que aseguraba que le encantaría conocer al bebé.