El hermano de Ariana Grande celebra veinte meses sobrio

A lo largo del último año, mientras su famosa hermana Ariana lidiaba con una ruptura y el escrutinio mediático que recibió a causa de la misma, Frankie Grande atravesaba también su propio infierno personal por culpa de su adicción al alcohol, las drogas y distintos medicamentos. Tuvo que producirse un acontecimiento tan trágico como la muerte a causa de una sobredosis de Mac Miller, su amigo y antiguo novio de la cantante, para lograr que abriera los ojos y se diera cuenta de que necesitaba buscar ayuda profesional.

Este fin de semana la celebridad e influencer ha alcanzado su vigésimo mes sobrio tras pasar por rehabilitación y ha querido celebrarlo compartiendo un inspirador mensaje en el que ha hecho balance de su experiencia regresando a la 'vida normal'.

"Estoy muy orgulloso, no ha sido fácil. Cuando vuelves a estar sobrio... la vida sigue adelante. Tienes que lidiar con los mismos altibajos que mientras consumías, pero ahora ya no cuentas con la posibilidad de anestesiarte. Lo sientes, lo sientes todo. Lo bueno y lo malo, pero eso también encierra cierta belleza. En los últimos veinte meses he experimentado pérdidas, pero también amor. He sentido alegría y dolor, pero la cuestión es que... sentí algo. Y eso es un regalo en sí mismo. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a un hombre totalmente distinto al que veía hace veinte meses. Veo a alguien que sabe que todo es exactamente como debería ser, alguien liberado de la prisión de estar atascado en el pasado u obsesionándose con el futuro", ha escrito junto a un selfie en el que posa sin camiseta frente al espejo y que viene a demostrar que está más sano que nunca.

A lo largo de todo ese proceso Frankie ha contado una vez más con el apoyo incondicional de las mujeres de su vida, su abuela 'Nonna', su madre Joan y su célebre hermana, que este fin de semana le han sorprendido con una simpática tarta para conmemorar su logro."Soy un hombre agradecido por esta vida, tal y como es. Soy un hombre emocionado por comenzar un nuevo capítulo y listo para afrontarlo, sobrio, sin importar lo que pase", ha prometido.