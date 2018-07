Los hijos de Britney Spears no saben que es famosa

Pese a los altibajos que ha sufrido su carrera a lo largo de los años, Britney Spears es indiscutiblemente una de las cantantes más famosas del mundo, excepto en su casa. Sus dos hijos, Sean (12) y Jayden (11), fruto de su extinto matrimonio con Kevin Federline, no son realmente consciente del alcance de la popularidad de su madre, no tanto porque ella haya tratado de mantenerles al margen de esa faceta de su vida, sino más bien por la falta de interés absoluto que sienten hacia la carrera de la cantante.

"No me ven como una persona famosa. Lo que les apasiona ahora es el skateboarding. No les interesan las celebridades, solo siguen a las estrellas del monopatín, así que el mundo del entretenimiento del que forma parte su mamá no les preocupa lo más mínimo", ha explicado la princesa del pop en una entrevista al portal Entertainment Tonight.

Quizá el problema es que los proyectos en que se embarca la intérprete no resultan apropiados o interesantes para unos niños preadolescentes. Sin duda, sus retoños prestarían más atención a su trabajo si participara en un programa similar al show que le dio la fama, 'The Mickey Mouse Club'.

Por otra parte, en vista del gran números de clásicos de la pequeña pantalla que han organizado reuniones conmemorativas en los últimos años y de que Britney siempre ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de reencontrarse con sus antiguos co-presentadores -Christina Aguilera, Justin Timberlake y Ryan Gosling-, puede que algún día Sean y Jayden vean a su madre bailando y cantando de nuevo como la estrella Disney que fue en su día.

"Para mí fue una etapa muy bonita, fueron unos años maravillosos. Seguramente fueron de los mejores de mi vida", ha recordado Britney. "Serían ellos los que tendrían que planearlo, pero desde luego que acudiría, sin duda".