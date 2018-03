La historia de amor de Paris Hilton y Chris Zylka inició "hace ocho años"

Aunque el currículum amoroso de Paris Hilton no ha estado exento de novedades a lo largo de la presente década -hasta 2015 mantuvo un romance con el modelo español River Viiperi y, tras su ruptura, protagonizó un breve idilio con el empresario Thomas Gross-, lo cierto es que al hombre que finalmente ha conquistado su corazón y la llevará a pasar por primera vez por el altar, el actor Chris Zylka, lo conoció en realidad hace ocho años durante un encuentro fortuito en el que, todo sea dicho, saltaron chispas.

Esa circunstancia explica, entre otras cosas, por qué la rubia heredera está especialmente entusiasmada ante el hecho de haber encontrado finalmente la anhelada estabilidad que necesitaba en su vida sentimental, ya que a juicio de Paris, su historia de amor con el intérprete estaba de alguna forma predestinada al empezar a forjarse tantos años atrás.

"La verdad es que Chris y yo nos conocimos hace ocho años y en esa ocasión hubo algo más que palabras entre nosotros. Creo que volver a vernos el año pasado no podría haber ocurrido en un mejor momento. Ese bagaje nos ayudó a enamorarnos y a comenzar una relación seria, tanto que ahora nos vamos a casar.

Creo que es maravilloso que Chris y yo lleváramos ocho años preparándonos para esto", ha confesado la socialité en conversación con la revista People.Pese a que estos días está especialmente ocupada con los preparativos del esperado enlace, del que ya reveló hace unas semanas que probablemente constaría de varias ceremonias y que la llevaría a lucir más de un vestido de alta costura, y ayer miércoles dejaba entrever además que no podía dejar de pensar en su deseo de ser madre, Paris Hilton tampoco se olvida de aprovechar cualquiera de sus intervenciones públicas para proclamar a los cuatro vientos el amor que siente por su chico.

"Jamás he sentido esto por ninguna otra persona en toda mi vida. Es que ha dedicado su vida a mí, es mi mejor amigo, mi otra mitad, mi alma gemela. No hay nadie como él en este mundo, me hace reír y gracias a él me siento la mujer más afortunada de este mundo. Jamás había sido capaz de confiar en alguien de la forma en que lo hago en él, es la persona más leal de este mundo", ha asegurado en la misma conversación sin escatimar en elogios.