El historial sentimental de Cher: su gran amor, su idilio con Tom Cruise y su actual soltería

Gracias al estreno del musical 'Mamma Mia: Una y otra vez' Cher ha regresado a primera línea de actualidad demostrando en cada una de sus apariciones públicas que a sus 72 años conserva intacta su personalidad arrolladora y su sentido del humor.

Cada una de sus entrevistas ha sido todo un espectáculo que recuerda por qué es una de las grandes divas de la industria: ella no ha dudado en realizar comentarios burlándose acerca de los cinco kilos de maquillaje que necesita para lucir un aspecto tan juvenil o en recordar anécdotas de su pasado sentimental.

Cher no conoce límites y así lo demostró hace unas semanas cuando, a su paso por el late-night show de James Corden, reconoció sin tapujos que Tom Cruise se encontraba entre sus cinco mejores amantes, dejando al presentador con la boca abierta.

En la conversación que acaba de mantener con el suplemento británico ES, la artista no ha tenido reparos en retomar ese tema para revelar cómo conoció a la estrella de acción y echar la vista aún más atrás."La Casa Blanca invitó a un grupo de personas disléxicas a un evento, y tanto Tom como yo lo somos.

No empezamos a salir hasta mucho más tarde, pero en ese momento se estableció una conexión entre nosotros", ha asegurado la veterana estrella, que tampoco se ha mordido la lengua a la hora de explicar qué antiguos amantes no ha conseguido olvidar. Según sus propias palabras, lo suyo con el actor Val Kilmer fue pura pasión -"Cuando me besó sentí que me iba a estallar la cabeza", asegura- y el músico Gene Simmons le hizo perder la cabeza, aunque es Rob Camilletti, un antiguo panadero a quien conoció cuando ella tenía 40 años y él 22, a quien a día de hoy recuerda como su gran amor.

En la actualidad, Cher sigue soltera y sin compromiso debido, principalmente, a su incapacidad para adaptarse a la nueva dinámica de citas que gira en torno a las redes sociales y otras app móviles.

"Esta semana... no. Sigo buscando. El problema con que me he encontrado últimamente con mis novios es que no quiero ir a ningún sitio con ellos porque es imposible intentar establecer una relación cuando todo el mundo te está mirando, como a un pez en una pecera. No hay forma de conseguir que algo sea especial si cualquier foto que te sacas acaba en Instagram", ha lamentado.