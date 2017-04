La idílica vida de Elsa Pataky en Australia

Hace ya muchos años que Elsa Pataky abandonó su España natal rumbo a Hollywood para hacerse un hueco en la meca del cine, donde más que el éxito profesional -su papel en la saga 'Fast and Furious' siempre ha sido como secundaria- lo que consiguió fue encontrar la estabilidad sentimental junto a su ahora marido, Chris Hemsworth, con quien en 2015 se mudó a Australia huyendo del acoso mediático al que vivían sometidos desde que el actor saltara a la fama dando vida al dios nórdico Thor. Allí la familia ha fijado su residencia en Byron Bay, de donde por el momento no tienen planes ni intención de moverse mientras sus retoños sean pequeños.

"Nos encanta. Ahora vivimos allí, y es cierto que está muy lejos, pero creo que así podemos ofrecerles una vida diferente a nuestros niños, la que consideramos que es mejor para ellos", explicó la intérprete a People, haciendo hincapié en que a ella le habría encantado pasar su infancia en un enclave tan paradisíaco.

"Allí crecen en la naturaleza, rodeados de animales. Ese era mi sueño cuando era pequeña porque yo me crié en una ciudad y siempre quise pasar más tiempo con animales y estar cerca de la playa. Así que me parece que eso es lo mejor que podemos darles a nuestros hijos y a nuestra vida familiar".

A pesar de haber cambiado una ciudad tan frenética como Los Ángeles por un pueblo de la costa australiana, Elsa no tiene apenas un minuto libre para aburrirse debido a las responsabilidades que se desprenden de su papel de madre de tres retoños -India Rose (4) y los mellizos Sasha y Tristan (3)-, tal y como ella misma se encarga de relatar en clave de humor a través de su blog personal. El día a día de la actriz se ve definido ahora por la falta de tiempo, bien sea para leer un libro o para ducharse con calma.

"Me estoy acostumbrando cada vez más a tener 'espontáneos', con los que mi tranquila ducha se transforma en una verdadera juerga. Así que, le he dado la vuelta al dicho y ahora mi lema es: en la ducha, más vale bien acompañada que sola", escribía hace unos días en su blog para la revista Glamour acerca de la insistencia de sus hijos en no dejarla sola ni en el cuarto de baño.