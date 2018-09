La inesperada defensa de Judi Dench a su "buen amigo" Kevin Spacey

Una de las primeras figuras del séptimo arte en caer a consecuencia de la presión de movimientos sociales como #MeToo o Time's Up que han revolucionado la meca del cine fue el legendario Kevin Spacey, todo ello a raíz de unas preocupantes declaraciones realizadas por el actor Anthony Rapp, quien sostiene que el primero intentó obligarle a mantener relaciones sexuales cuando él tenía tan solo 14 años y coincidieron en una fiesta.

La industria no tardó en darle la espalda y cortar toda relación con él, hasta el punto de que la serie de Netflix que protagonizaba, 'House of Cards', eliminó su personaje sin darle ningún tipo de despedida después de que él fuera acusado de crear un "ambiente nocivo" en el set de grabación.

Por eso mismo resulta tan sorprendente que la actriz Judi Dench haya decidido hablar ahora en su favor y condenar la decisión de los responsable de la película 'Todo el dinero del mundo', dirigida por Ridley Scott, de eliminar su parte del metraje y sustituirle por el actor Christopher Plummer."No puedo aprobar, bajo ningún concepto, que empiecen a cortar sus apariciones en las películas, sin importar lo que haya hecho.

¿Se supone que tenemos que hacer con todas ellas lo mismo que cuando fue reemplazado por Christopher Plummer? ¿Eso es lo que se supone que debemos hacer de cara a la historia? ¿Deberíamos revisarla toda y eliminar a cualquiera que se haya comportado de manera errónea, o que haya incumplido la ley o que haya cometido otra ofensa de cualquier tipo? No lo sé...", ha asegurado Dench a su paso por el Festival de Cine de San Sebastián.

La actriz fue un paso más allá y no contenta con defender su talento, también le definió como una buena persona que supo estar ahí en medio de uno de sus momentos más difíciles, después de que su marido Michael Williams falleciera en 2001. "No conozco los detalles, pero independientemente es y era un actor increíble. No puedo imaginar lo que estará haciendo ahora. Y es un buen amigo", ha afirmado. "Rodé 'The Shipping News' con Kevin Spacey y él fue un apoyo constante y nunca mencionó siquiera que sabía que estaba mal. Me animó y me ayudó a seguir adelante".