El infalible truco de Nina Dobrev para superar una ruptura

A diferencia de otras celebridades que prefieren desahogarse sobre los entresijos de sus desengaños amorosos volcando la consiguiente ira o pena en las redes sociales, o aquellas que deciden aislarse del mundo durante semanas, la actriz Nina Dobrev (29) está convencida de que programar unas buenas vacaciones y disfrutar de ellas con un grupo plagado de grandes amigos resulta un truco infalible, y muy placentero, para superar la melancolía asociada al fin de una relación sentimental.

"Para mí el mejor método consiste en comprarme un billete de avión, tomarme un chupito de tequila antes de embarcar y pasármelo bien con mis amigas", ha compartido la protagonista de la serie 'Vampire Diaries' en el último número de la revista Cosmopolitan, en el que también ha dejado patente que prefiere invertir su dinero en el placer de viajar antes que en ciertos caprichos "materiales".

"La verdad es que he estado en casi todos los sitios del mundo. No me gusta gastar demasiado dinero en regalos y cosas materiales, prefiero dedicar todos esos recursos a viajar. He estado en Tailandia, Japón, Australia, Bruselas o Suiza en un período relativamente corto de tiempo. Me encanta descubrir nuevas culturas, gentes, formas de ser diferentes a la mía, salir de la zona de confort y de la rutina", ha añadido en la misma entrevista.

Dados los rígidos horarios a los que se ve sometida normalmente como consecuencia de las exigencias de su profesión, resulta comprensible que la guapa intérprete busque precisamente escapar de la monotonía y sentirse completamente libre cada vez que hace hueco en su agenda para unos merecidos días de descanso.

"Cuando estás en medio de una producción, los horarios y la agenda están demasiado delimitados. Todo está minutado y no te puedes desviar de lo que está marcado. Por eso, cuando no estoy trabajando, estoy deseando precisamente vivir al contrario, no tener horarios en absoluto. Soy de esas personas que trabaja duro, pero a la que también le gusta jugar duro", ha aseverado.