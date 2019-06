¿Qué ha querido insinuar Cheryl acerca de Liam Payne en su última entrevista?

La cantante británica Cheryl Tweedy siempre ha sostenido que cada una de sus relaciones pasadas, bien sea su matrimonio con el futbolista Ashley Cole que se vio marcado por las infidelidades del deportista, su breve unión con el empresario francés Jean-Bernard Fernandez-Versini o su noviazgo de dos años con el joven cantante Liam Payne, fruto del cual nació su único hijo, le han enseñado una valiosa lección acerca del amor.

Sin embargo, no todas ellas han resultado ser positivas. En realidad, la artista parece haber aprendido principalmente a protegerse y no volcarse por completo en sus parejas.

"Aún no he llegado a ese punto, pero la próxima vez que conozca a alguien me aseguraré de establecer ciertos límites acerca de lo que estoy dispuesta a soportar y lo que no en una relación", ha asegurado de forma misteriosa al periódico The Sun, un testimonio que no cuesta demasiado ligar al padre de su retoño en vista de que el antiguo componente de One Direction sigue siendo el último hombre con quien se la vinculó sentimentalmente.

Esas declaraciones podrían ofrecer una pista acerca de los motivos que provocaron la separación de Liam y Cheryl, sobre los que ninguno de los dos han querido pronunciarse abiertamente más que para apuntar que siguen teniéndose un gran cariño mutuo por el bien de su retoño, a quien planean educar juntos.

Las navidades pasadas, sin ir más lejos, pasaron las fechas más señaladas bajo un mismo techo y acompañados de sus respectivas familias.

Por otra parte, Cheryl insiste en que ya se ha hartado de hablar constantemente de su ex y que cada una de sus nuevas canciones se analice con lupa en busca de alguna pista que pueda señalar que trata sobre Liam.

"Las cosas están muy bien. En realidad me alegro mucho de que podamos comportarnos de la forma en que lo hacemos. Vamos a formar parte de la vida del otro para siempre, así que tenemos que descubrir cómo actuar con madurez", ha apuntado a ese mismo medio para dejar claro que no tiene ganas de criticar públicamente al intérprete.