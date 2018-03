El antiguo instituto de James Franco retira uno de los murales pintados por el actor

Las acusaciones realizadas a lo largo de las últimas semanas contra James Franco por distintas compañeras de profesión y alguna de sus exparejas siguen trayendo cola. Ahora, el instituto californiano en el que estudió el actor y cineasta hasta 1996 ha optado por eliminar un mural en el que colaboró su famoso alumno en 2014 como parte de un evento benéfico para recaudar fondos. La directora del centro educativo, Kim Diorio, ha justificado su decisión alegando que esa obra de arte en concreto -el artista habría participado en otras tantas- era la más visible de todas para la comunidad.

"Aún hay muchas alegaciones en su contra. No puedo decir que nuestras acciones se hayan basado en hechos probados y refutados, porque él ha negado las acusaciones y no ha sido acusado de ningún crimen", ha reconocido Diorio a la publicación escolar The Paly Voice.

La respuesta del actor a los testimonios de la Ally Sheedy, con quien trabajó en 2014 en la obra 'The Long Shrift', o algunas de las alumnas de su antigua escuela de interpretación ha sido tajante: aunque respete su derecho a compartir sus historias y disponer de una voz -en referencia a la plataforma que suponen las redes sociales-, él insiste en que las acusaciones, generalmente acerca de un comportamiento inadecuado o de la explotación innecesaria de desnudos femeninos en sus proyectos, han sido "poco precisas".

"A lo largo de mi vida siempre me he enorgullecido de responsabilizarme de todo aquello que he hecho. Es algo que debo hacer para garantizar mi propio bienestar. Siempre que sé que hay algo malo o que debe ser cambiado, convierto en una prioridad el hacer algo al respecto", aseguraba sin obviar pronunciarse sobre un tema tan espinoso a su paso por el programa de Stephen Colbert, añadiendo que, en el caso concreto de Ally Sheedy, no tenía "ni idea" de lo que podía haberle hecho."Yo me lo pasé muy bien durante nuestro tiempo juntos y siento un respeto total hacia ella", concluía.