“Estuve inválida, me subí 50 libras”, reveló Tania Hyman

La actriz y ex-presentadora panameña, Tania Hyman, reveló detalles sobre su vida privada este lunes durante una entrevista exclusiva ofrecida al programa El After, transmitido por RPC Tv.

La también empresaria, confesó que "mucha gente ve mi cuerpo y dice hay ella no ha tenido hijos, no siempre fue así señores, yo sufrí una operación en la columna, estuve inválida, me operaron para volver a caminar, en ese periodo de sanación de terapia de dos años, me subí 50 libras, ese mismo año me hicieron una histerectomía, osea, yo no tengo útero y no produzco estrógenos, el cuerpo de una mujer que no produce estrógenos, lo que busca es grasa y la guarda, entonces para toda esa gente que dice hay ella no ha tenido hijos, por eso es que ella tiene un cuerpazo, señores, a mí me cuesta más mantener mi cuerpo que una mujer que acaba de parir cinco hijos".

Hyman admitió que durante la entrevista habló "de más", pero a la vez dijo sentirse bien por haberlo confesado y compartido con las personas para que sepan sobre su lucha para mantenerse en forma. La directora de la reconocida agencia de modelos "Tania Hyman's Models", aseguró que su mejor rutina de belleza es "ser feliz y no cuesta nada".

Sobre su misión en esta vida, manifestó que "tal vez no fue ser mamá, sino ser instructora, por eso tengo mi blog, un canal de YouTube...soy feliz, hago lo que me gusta, me encanta mi trabajo".

Asimismo, explicó que hace ejercicios cuatro veces a la semana y quiso dejarle un mensaje a todas las mujeres: "No dejen que nadie les ponga limitaciones, las limitaciones se las ponen ustedes mismos, no hay edad para verse bien, la que se quiere dejar que se deje, pero yo no".