¿Cuál es la mejor lección que Lily-Rose Depp ha aprendido de sus padres?

Por si no fuera bastante con su propio estatus de joven promesa de Hollywood o la fama que ya arrastra desde su infancia como hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, en los últimos tiempos Lily-Rose Depp se ha convertido en el nuevo objetivo favorito de los paparazzi por el romance que se le atribuye con uno de los actores revelación el momento: Timothée Chalamet.Sin embargo, ella ya desembarcó hace tres años en la industria del cine y de la moda con la lección bien aprendida y conoce bien la importancia de defender con uñas y dientes ciertas parcelas de su intimidad.

"Mis padres siempre han querido que tuviera una vida lo más normal posible y me han enseñado el valor de la privacidad y de tener una vida personal", afirma la joven en una nueva entrevista a la edición australiana de la revista Vogue, dando a entender que no piensa pronunciarse ni ahora ni nunca sobre su supuesto idilio con el famoso joven.

"Ya resulta bastante complicado lidiar con esa exposición cuando eres joven y aún estás creciendo bajo los focos. Lo importante para mí es saber hasta dónde estoy dispuesta a compartir y que es lo que quiero para mí misma".Como parte de una nueva hornada de jóvenes intérpretes con apellidos famosos, de la que también forman parte por ejemplo Maya Hawke, Lily es muy consciente de que sus primeros éxitos profesionales se atribuirán inevitablemente a sus supuestos conexiones pese a que, irónicamente, la alargada sombra de sus progenitores la ha perjudicado más que ayudado.

"Obviamente resulta fácil asumir que las ofertas me caían del cielo por mis apellidos, pero esa es una idea que siempre he rechazado... En realidad ha supuesto una presión añadida, siempre he tenido la impresión de que debo trabajar el doble de duro para demostrar que no estoy aquí sol porque resultara la opción más sencilla", ha afirmado por enésima vez, antes de cerrar un tema tan manido con el siguiente razonamiento: "Si no eres buena en algo, no te van a contratar solo porque tu nombre quede bien en el cartel".