¿Quién es la madrina de la hija de Khloé Kardashian?

Gracias a la nueva temporada del longevo reality 'Keeping Up With the Kardashians', los seguidores más leales a las aventuras protagonizadas por el famoso clan televisivo han podido averiguar finalmente quién ejerce, desde el pasado mes de abril, como la orgullosa madrina de la pequeña True, la primera hija de la pareja formada por Khloé Kardashian y el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

De hecho, en el episodio que se emitió ayer domingo en Estados Unidos los telespectadores pudieron ser testigos del pequeño conflicto familiar que generó la estrella televisiva ante el proceso de selección que, en último término, la llevó a elegir entre sus dos hermanas mayores, Kourtney y Kim Kardashian: una disputa ligada al convencimiento, por parte de la primera de las dos candidatas, de que tenía todas las de ganar.

"Soy una persona muy previsora y me gusta tenerlo todo planificado. Siempre pensé que Kourtney sería la madrina de mi hija, pero últimamente me he estado sintiendo más identificada con Kimberly [Kim] y me he apoyado mucho en ella a la hora de afrontar mi maternidad. Ha sido una elección muy difícil entre las dos, pero al final he escogido a Kim", anunciaba Khloé en un momento del capítulo, grabado cuando todavía estaba embarazada de True.

Evidentemente, la primogénita de Kris Jenner no pudo resistirse a compartir con las cámaras del programa la mezcla de disgusto e indignación que la sobrevino en cuanto fue informada de tan importante noticia, la cual se tomó como una especie de ofensa personal y un menosprecio a su dura labor como madre de tres niños: Mason (8), Penelope (6) y Reign (3), fruto de su extinta relación con Scott Disick.

"Ni siquiera entiendo por qué Khloé ha tenido que pensar tanto antes de tomar la decisión. Ella sabe perfectamente que mi gran pasión en esta vida son mis hijos y mi familia, y que siempre soy yo la que organiza cosas divertidas y viajes para todos. Mis hijos siempre han tenido un amplio margen de maniobra pero también límites bien marcados, así que está claro que yo era la mejor opción", explicaba Kourtney visiblemente molesta antes de que Khloé ejerciera su derecho a réplica y tratara de consolarla de alguna forma.

"Ver a Kimberly ejercer de madre... No sé, siento un renovado respeto por sus habilidades como madre, pero eso no significa que no respete y admire también las de Kourtney. Simplemente me siento más identificada con el modo de operar de Kim", insistía Khloé para tratar de zanjar el debate en torno a su decisión final.