Así se ha mantenido en el buen camino Jourdan Dunn

Lo que muchos pensaron que sería el final de su incipiente carrera, quedarse embarazada con 18 años y convertirse en madre a los 19, cuando comenzaba a hacerse un nombre en el mundo de la moda, acabó por convertirse en la fuente de inspiración para que Jourdan Dunn se convirtiera en una de las modelos más conocidas -y mejor pagadas- de la nueva generación de maniquíes.La llegada al mundo de su hijo hizo que la joven madurara de la noche a la mañana y no acabara cometiendo los mismos errores que algunas de sus compañeras de profesión, rodeándose de malas compañías o dejándose llevar por los excesos.

"He creados amistades y lazos muy fuertes en la industria, y es cierto que conoces gente nueva todo el tiempo. Pero muy pronto te vuelves más precavida y te das cuenta que algunas personas solo quieren estar cerca tuyo por tu fama. He desarrollado un radar muy bueno y ahora me guío por ese instinto. Cualquier persona que me transmita mala energía es eliminada de mi vida en seguida", asegura en una entrevista al Mail Online.Como madre soltera, Jourdan reconoce que la ayuda de la suya le resulta imprescindible cuando su agenda de trabajo la obliga a viajar, aunque tan pronto como vuelve a casa se centra únicamente en cuidar de su pequeño.

"Siempre me aseguro de que Riley y yo tengamos algo de tiempo para pasarlo juntos. Vamos a algún sitio divertido y pasamos un rato solo nosotros dos", explica sobre cómo compagina las dos grandes pasiones de su vida, la maternidad y las pasarelas. Pese a que su rutina no sea la misma que la de otras modelos de su edad, la guapa británica cuenta con grandes amigas en su profesión, incluida la famosa Karlie Kloss."Es mi mejor amiga. Nos damos consejos todo el tiempo. Hablamos de todo, pero lo más importante en Karlie es que siempre ve mi potencial y me ayuda a desarrollarlo para dar lo mejor de mí", afirma sobre la famosa estrella de las pasarelas estadounidense.