El marido de Serena Williams busca ayuda para aprender a peinar a su hija

A lo largo del primer año de vida de su única hija con la tenista Serena Williams, Alexis Ohanian no tuvo que preocuparse por aprender a hacer trenzas o recogidos, ya que en realidad su bebé apenas tenía pelo, pero ahora que la niña ha cumplido ya 20 meses y comienza a tener una preciosa melena rizada, el creador de la plataforma Reddit se ha propuesto ponerse manos a la obra para no depender de su esposa cada vez que tenga que peinarla.

Al igual que otros padres, ese es un terreno en el que el empresario se siente algo perdido y por eso ha decidido buscar ayuda en las redes sociales en busca de información.

"Acabó de enviar solicitudes para unirme a cuatro grupos privados de Facebook que tratan sobre el cabello afro. Espero que no me rechacen automáticamente en cuanto vean mi foto de perfil. Les he dicho que solo quería seguir mejorando a la hora de arreglarle el pelo a mi hija", ha desvelado Alexis a través de su cuenta de Twitter.

Pese a su preocupación inicial, lo más probable es que solo le haga falta mencionar que es el marido de la famosa tenista para que le acepten en cualquier comunidad de belleza que se propongan, tal y como le han asegurado muchos de sus seguidores.

Por otra parte, su iniciativa ha sido recibida con una ovación generalizada en la esfera virtual por demostrar, primero, la importancia de que los dos progenitores se impliquen en los cuidados de sus retoños, y segundo, por ser consciente de que la textura de la cabellera de su hija podría requerir cuidados distintos a los suyos y no dudar en pedir ayuda al respecto.