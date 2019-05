La maternidad de Rosanna Zanetti: un sueño hecho realidad

La actriz Rosanna Zanetti ha regresado por todo lo alto a la vida pública este jueves tras convertirse, hace ya un mes y medio, en madre por primera vez con el nacimiento del pequeño Matteo, fruto de su sólido matrimonio con el cantante David Bisbal, por lo que no ha podido evitar que los reporteros se lanzaran en masa a preguntarle por las diversas sensaciones que está experimentando en esta etapa tan especial de su vida.

Como era de esperar, la intérprete venezolana se encuentra feliz y tremendamente ilusionada de haber podido cumplir su sueño de adentrarse en la maternidad, aunque también ha confesado que en ocasiones le cuesta asimilar por completo lo ocurrido y que, inconscientemente, llega a preguntarse incluso si no estará inmersa en algún tipo de agradable fantasía.

"Te lo dicen muchas personas, pero hasta que no lo vives no acabas de entenderlo, es otra cosa. Es mi prioridad más absoluta, pero a veces es como si no me lo pudiera creer. Cuando lo veo en su cuna todavía me sorprendo y me digo: "Es mi bebé, soy su mamá". A veces te despiertas y te crees que lo has soñado, pero no, es de verdad. Me parece algo increíble", ha explicado en el photocall de un acto publicitario celebrado en Madrid.

La también modelo ha revelado además que el pequeño conocerá este mismo verano la costa almeriense a la que tan apegado está su afamado progenitor, quien incluso dedicó su último disco, "Hijos del mar", a todas esas experiencias que marcaron su infancia y adolescencia en su provincia natal.

Por el momento, han tenido que ser los familiares de David quienes se desplazaran hasta Madrid para poder conocer al retoño."Mari (la madre del cantante) ya estaba aquí al día siguiente de que nació, y luego la familia empezó a venir poco a poco para conocerlo. Han venido para acá para hacerlo más fácil porque estaba muy pequeño, pero en verano, no lo dudes, Almería es un destino fijo", ha asegurado con una sonrisa.