Las "náuseas matutinas" de Catalina de Cambridge empiezan a remitir

Aunque las náuseas matutinas que ha venido sufriendo estas semanas Catalina de Cambridge a causa de su tercer embarazo no supongan precisamente una sorpresa, teniendo en cuenta que ya tuvo que padecer una situación similar durante la gestación de sus dos primeros retoños -los príncipes Jorge (4) y Carlota (2)-, los británicos más monárquicos podrán respirar algo más tranquilos ahora que se ha confirmado que los períodos de malestar que experimenta la duquesa no han dejado de perder intensidad en los últimos días."Sigue sufriendo hiperémesis gravídica, pero su estado no ha dejado de mejorar y cada vez se encuentra más cómoda.

Está encantada de haber venido aquí esta noche", confirmó un miembro de su personal de confianza a la revista Hello!, haciendo alusión a una condición médica que puede producir deshidratación y pérdida de peso en sus casos más severos, pero que normalmente desaparece a las 20 semanas de gestación.

La presencia de la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra en el palacio de Buckingham ayer martes, donde presidía un acto público para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, también puso de manifiesto que su salud se ha ido fortaleciendo progresivamente en estos tiempos marcados por su aislamiento casi total en su residencia oficial de Kensington.

No obstante, el presentador de la velada -el actor y escritor Stephen Fry- no quiso desaprovechar la oportunidad de agradecer personalmente a Catalina el esfuerzo que había realizado para acompañarles en una reunión tan especial, que venía a subrayar el compromiso que los duques y el príncipe Enrique han venido mostrando en el marco de las labores de investigación y tratamiento de las enfermedades mentales.

"Soy consciente de que los contratiempos que ha venido atravesando la duquesa son más graves que los que suelen tener otras embarazadas, así que me siento muy agradecido de que esté hoy con nosotros. Poder debatir sobre enfermedades mentales aquí, bajo estas lámparas y enfrente de todos estos retratos, significa que nuestra sociedad ha cambiado positivamente a la hora de percibir problemas de esta naturaleza", aseguró el también cómico, quien sufre trastorno bipolar, durante su alocución.