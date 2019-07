La hija mayor de Robbie Williams ya sabe lo que heredará de su padre cuando este muera

Por si no fuera suficiente con la amplia colección de grandes éxitos que tiene en su haber y con varios de los temas más reconocibles de su anterior etapa en Take That, el cantante Robbie Williams se encargó de amenizar más de lo inicialmente previsto su concierto de ayer domingo en Hyde Park (Londres) compartiendo alguna que otra anécdota familiar tan divertida como impactante.

Durante un breve descanso en medio de su recital, el extrovertido intérprete empezó a relatar lo que en principio parecía una conmovedora y sentimental historia sobre su condición de padre devoto, pero en realidad se disponía a sacar a relucir el lado más provocador y ocurrente de la mayor de sus tres retoños: la pequeña Teddy Rose (6).

"Tengo tres hijos maravillosos, ¡los quiero con locura!", le dirigió al público asistente el también padre de Charlie (4) y Coco (once meses), fruto de su matrimonio con la actriz Ayda Field. "Teddy es muy divertida. El otro día entró saltando en nuestro dormitorio y le dije: 'Se te ve muy contenta hoy'. Y ella me contestó que, en efecto, lo estaba. Le pregunté por qué y me respondió: 'Porque me quedaré con vuestra habitación cuando mueras'".

Semejante comentario provocó tantas carcajadas entre sus fans como rostros llenos de perplejidad, pero lo cierto es que al artista de 45 años tenía todavía más ejemplos en recámara para acabar de demostrar que el ingenio de su hija no conoce límites: "La semana que viene estábamos en Las Vegas porque tengo una residencia de conciertos ahí. Y de repente veo a Teddy correr hacia mí desde la recepción y gritando: '¡Papá, papá, acabo de ver a una señora con un biquini que se le ha subido hasta Urano!", contó Robbie sin necesidad de dar más explicaciones sobre su mención a este planeta.