¿Cuál es el mayor arrepentimiento de Jean-Claude Van Damme?

A lo largo de su extensa carrera, Jean-Claude Van Damme se ha convertido en un referente del cine de acción dando vida al arquetipo de tipo duro, pero su último trabajo cinematográfico -el filme 'Lukas'- le ha permitido mostrar una nueva faceta humana y vulnerable con la que, a día de hoy, se siente mucho más identificado.En concreto, la historia de un padre y antiguo guardaespaldas que se ve forzado a infiltrarse en una organización criminal le ha obligado a enfrentarse a uno de los mayores remordimientos de su vida: la paternidad.

El actor de 57 años, que ha estado casado en cuatro ocasiones y es padre de tres hijos adultos -Kristopher (31) y Bianca (27), a quienes tuvo con su ex Gladys Portugues, y Nicholas (22), fruto de su relación con Darcy Lapier- es muy consciente de que sus retoños han sido los principales perjudicados por su profesión."En 1986, cuando me consagré en el cine, comencé a hacer película tras película y no vi a mis hijos hacerse mayores.

Eso me marcó terriblemente. No soy una estrella de Hollywood, solo soy un tipo sencillo que no supo querer como debía a su hija. Ese es el pensamiento que no me quité de la cabeza mientras interpretaba este personaje", confiesa en una entrevista al diario Le Parisien.

A lo largo de la conversación, cuando surge el tema de qué cambiaría de poder dar marcha atrás, el veterano intérprete se centra exclusivamente en el tiempo que pasó con sus hijos dejando de lado los altibajos de su irregular carrera o sus antiguos problemas con las drogas, que acepta como una parte más de su trayectoria vital de la que ha sabido aprender.

"He hecho cosas que no puedo lamentar", asegura sin darle importancia a sus adicciones pasadas, "porque he conocido situaciones tan peligrosas, tan graves, que ahora, cuando conozco a alguien que está metido en esa mi**da, soy capaz de hablarles y hacerles comprender que mañana todo irá mejor. La verdad es que se me da muy bien ofrecer consejo a los demás".