El mejor regalo de cumpleaños de Javier Cámara

El actor Javier Cámara ha podido celebrar este jueves su 50 cumpleaños en compañía de su madre, que quiso viajar hasta donde se encontraba su famoso hijo para mimarle en un día tan especial y sorprenderle con unos cuantos manjares.

"Que una madre venga a verte el día de tu 50 cumpleaños, rebaja toda tensión de toma de posesión y botón nuclear. ¡Nada malo puede pasar ya!", anunció el premiado intérprete en su cuenta de Twitter en referencia a la investidura hoy viernes de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en Washington.Además, también desveló en respuesta a las felicitaciones de sus seguidores que su progenitora había llegado a su destino con las maletas cargadas de delicias gastronómicas de su Rioja natal.

"Sigue teniendo buena mano, pero es hora de que disfrute de restaurante ricos madrileños! ¡Y yo también!", indicaba. Javier Cámara ha pasado el último año viajando de país en país para cumplir con sus numerosos compromisos profesionales, que incluyeron el rodaje en Italia de la aplaudida serie de Paolo Sorrentino, 'The Young Pope', el de la película de Fernando Trueba 'La Reina de España' en Budapest (Hungría) y su incorporación a la existosa serie de Netflix 'Narcos' -a la que más recientemente también se ha sumado otro español, Tristán Ulloa-, que le llevó hasta Colombia.A pesar de su intenso ritmo de trabajo, el actor ha querido tomarse unos instantes en una fecha tan importante como la de su 50 cumpleaños para reflexionar acerca de lo lejos que ha llegado en su carrera y decidir que lo único que quiere ahora es quedarse como está.

"En esta fecha tan redonda, 50, no he podido evitar mirar las primeras fotos [de su infancia], tratar de adivinar quién era, quién iba a ser. Imagino que uno busca señales, si había algo en aquellos lodos que explicasen estos barros. O simplemente lo que busco en esos recuerdos es celebrar la vida, seguir aquí y contármelo y contároslo. Pero sobre todo, agradecer a todas y todos vuestros besos, felicitaciones, cariños. La mayoría no nos conocemos, pero siento que hay afecto. No pido más. No es poco", aseguró a través de Instagram.