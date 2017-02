Las memorias ocultas de Mick Jagger que nunca verán la luz

El vocalista y líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, no dudó en plasmar sobre el papel algunos de los episodios más controvertidos e impactantes de su vida, marcada sin duda por los excesos y el caos que solía reinar en su ámbito más cotidiano como consecuencia de su condición de transgresora estrella del rock.

Sin embargo, el detallado manuscrito de 75.000 palabras que finalizó en la década de los 80 nunca llegó a publicarse, ya que el cantante se arrepintió en el último momento de su decisión de compartir sus intimidades con el mundo y terminó devolviendo íntegramente el dinero que la editorial le había adelantado.

El incombustible intérprete confiaba en que esta historia quedase enterrada y olvidada de por vida, pero lo cierto es que el editor John Blake asegura ahora que hace tres años se hizo con una copia del texto y piensa hacer todo lo posible para asegurarse de que vea la luz.

Pero para ello necesitaba ponerse en contacto con el astro de la música con el objetivo de verificar su contenido y lograr su aprobación de cara a una posible publicación, un trámite que ha preferido ignorar por completo después de varios intentos poco satisfactorios para acabar desvelando sin permiso algunos pasajes de la azarosa vida que en su momento llevaba el roquero.

"Mick dice que compró una mansión en el condado de Hampshire, llamada Stargroves, mientras estaba colocado de ácido", adelanta el editor en declaraciones a la revista Spectator, con la que también comparte una sorprendente anécdota sobre la particular relación que Jagger mantenía con los caballos que criaba en la mencionada finca.

"Sin haber montado nunca antes a caballo y bajo los efectos de la droga, saltó sobre un semental, que justo después se levantó y relinchó como un Ferrari. [Jagger] le dio un golpe al caballo en la frente, entre los ojos y consiguió pararlo, de lo contrario, la historia de los Stones podría haber terminado de una manera completamente diferente", cuenta al citado medio.

Tras semejantes revelaciones, el representante del legendario músico, Joyce Smith, ha salido también a la palestra con el fin de dejar bien claro que Blake jamás recibirá permiso para gestionar un material que no le pertenece y, sobre todo, para reprocharle -sin por ello confirmar su autenticidad- que haya difundido secretos que el artista habría tratado de mantener ocultos durante más de tres décadas.

"John Blake me escribe con cierta frecuencia buscando nuestra aprobación para publicar el manuscrito y la respuesta siempre es la misma: no puede porque no es suyo y lo sabe. Los lectores podrán hacerse una idea sobre los temas a los que se refiere John Blake cuando la autobiografía de Sir Mick salga a la luz, en el caso de que se anime a escribirla", reza el comunicado facilitado por el agente de Mick Jagger.