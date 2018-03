Las mujeres del cine y la televisión también defienden sus derechos

Mientras que en las calles de las principales ciudades de España tienen lugar a estas horas multitudinarias manifestaciones y paros laborales para denunciar abiertamente el trato desfavorable que siguen sufriendo las mujeres de forma sistemática por el mero hecho de serlo, algunos de los rostros más destacados del mundo de la cultura y el espectáculo han echado mano de sus redes sociales para celebrar por todo lo alto el Día Internacional de la Mujer y, sobre todo, para dar mayor visibilidad a las reivindicaciones de justicia social que presenta el colectivo.

La actriz Penélope Cruz ha sido una de las personalidades que no ha tardado en recurrir a su notoriedad y proyección pública para recordar a sus casi tres millones de seguidores de Instagram que la lucha feminista no terminará este ocho de marzo en ningún caso, sino que no dejará de ganar fuerza hasta que se consolide una situación de igualdad real y efectiva.

"Todos los días son ocho de marzo #Mujeres", ha escrito la de Alcobendas en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que aparece el número 8 formado por flores y mariposas.Un mensaje similar es el que ha transmitido a través de la esfera virtual su compañera Paz Vega, quien además ha querido ofrecer unas palabras de homenaje hacia las mujeres más importantes de su vida, aquellas que le han ayudado a forjar su carácter y su confianza en sí misma, así como a todas las que no podrán conmemorar tan importante día al haber perdido la vida a manos de la deleznable violencia machista.

"¡¡Orgullosa de ser mujer!! Nuestra lucha continúa y hoy me uno a la marea violeta que inunda las calles. Por mí, por mi madre y hermana, por mi hija, por mis amigas, por mis compañeras, por las mujeres de mi vida que me han inspirado y enseñado el camino, por aquellas que ya no están porque han sido asesinadas por hombres, por las que han sido violadas y agredidas... Tenemos razones de sobra para levantar el puño", ha defendido la sevillana en la misma plataforma, donde también ha querido poner el foco en los millones de mujeres que viven en estados opresores en los que el sexismo está aún más institucionalizado.

Otras grandes féminas del mundo del cine y la televisión, como Rossy de Palma, Maribel Verdú y Paula Echevarría, sin olvidar hombres tan exitosos como Antonio Banderas, Carlos Baute y Alejandro Sanz, también se han unido a tan reivindicativa celebración con entusiastas mensajes de apoyo hacia quienes batallan diariamente contra los prejuicios, la injusticia y el menosprecio ligados únicamente a su sexo.

"Si las mujeres bajaran los brazos, el mundo se caería", ha publicado esta mañana la musa de Pedro Almodóvar en sus redes sociales. "Por la igualdad de derechos, de condiciones. Por la libertad y el respeto. Gracias a todas las mujeres y hombres feministas del mundo", les ha dirigido por su parte Maribel al tiempo que Paula enumeraba algunas de las muchas razones que existen para movilizarse."Por un futuro mejor, contra la brecha salarial, el maltrato, el abuso y la violencia de género. Respeto, tolerancia e igualdad", reza la publicación de la intérprete asturiana.