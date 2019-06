Todo el mundo necesita una amiga como Kylie Jenner

Ahora que Jordyn Woods ha abandonado oficialmente la mansión de Kylie Jenner, tras convertirse en persona non grata para la familia de esta última por besar al ya exnovio de su hermana Khloé Kardashian durante una noche de fiesta, el puesto de 'bff' de la empresaria y gurú del maquillaje está vacante y no cabe ninguna duda de que le comenzarán a llover las solicitudes para ocuparlo en vista de la generosidad de la que hace gala con sus seres queridos.

Kylie no tuvo reparo en dejar que Jordyn viviera con ella durante años y más recientemente ha demostrado que sabe cuidar muy bien del equipo de personas que la rodean y que contribuyen a hacer su día a día un poco más fácil, comenzando por asegurarse de que siempre luce el mejor aspecto posible.De eso último punto se ocupa su equipo de belleza y peluquería, del que forma parte el maquillador Ariel Tejada.

El joven cumplió 24 años la semana pasada y su 'jefa' se encargó de organizarle una fiesta sorpresa por todo lo alto que no tenía casi nada que envidiar a las lujosas celebraciones que el mediático clan organiza ante la menor excusa, pero en realidad ese no era el plato fuerte de la velada.Cuando llegó el momento de entregar los regalos, Kylie le puso delante una bonita caja en la que, al abrirla, se encontró con el anillo de diamantes -del estilo conocido como 'eternity band'- con el que llevaba soñando varios meses.

"Siempre escucho todo lo que me dicen y un día, mientras estábamos arreglándome, me comentó: 'Dios mío, he vuelto a la tienda otra vez. He visto un anillo en XIV Karats y estoy obsesionado'. Yo estaba mirando mi teléfono y pretendiendo que no le hacía demasiado caso, pero les llamé en seguida para ver qué anillo era el que tanto le gustaba", se puede escuchar explicando a Kylie en los vídeos del momento que se han difundido en las redes sociales.

Por supuesto, su bonito gesto consiguió emocionar a Ariel, que apenas pudo contener las lágrimas mientras la abrazaba y le daba las gracias: "Para Kylie, no sé qué decir. El cariño que sentí anoche de todos vosotros resultó abrumador y no puede describirse con palabras. Pensar que te esforzaste tanto solo por mí resulta enternecedor. Te quiero con todo mi corazón", le aseguró Ariel a la mañana siguiente de la gran noche en un vídeo compartido en sus Stories.