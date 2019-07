El novio de Nikki Bella quiere ser padre: ¿y qué pasa con ella?

Tras varios meses negándose a admitir que esa amistad tan especial que había forjado con Artem Chigvintsev había derivado ya en una relación sentimental en toda regla, ahora la exluchadora profesional Nikki Bella no tiene reparo en referirse al guapo bailarín como su novio y, por si eso no fuera suficiente, tampoco le tiembla el pulso a la hora de dar detalles sobre las conversaciones que han tenido recientemente sobre un hipotético debut de ambos en la paternidad.

"Él siempre me ha dicho que quiere ser padre, ya que le encantan los niños. Y yo no dejo de decirle lo mismo: me da igual si tengo que recurrir a tres tipos diferentes de anticonceptivos, no vamos a tener hijos en el futuro cercano", ha asegurado tajante la exprometida de John Cena en una sincera conversación con la revista Us Weekly.

"Esto ya nos pasaba cuando nos hicimos amigos [durante su participación conjunta en el concurso de televisión 'Dancing with the Stars']. Él no paraba de hablar sobre la paternidad, decía que quería tener una hija primero. Y además me decía: 'Es raro que no seas madre todavía, deberías serlo algún día'. Yo lo tenía muy claro: 'No, estoy bien, no quiero ser madre'", ha revelado.

En otros aspectos de su sólido noviazgo, afortunadamente para Nikki, su chico es mucho más flexible y no necesita asegurarse con gestos determinados de que su relación avanza por el camino correcto. Esa es precisamente una de las claves, así como la consiguiente falta de "etiquetas" que les evitaba tener que definir los términos de su romance antes de tiempo, que explican el momento inmejorable que viven juntos.

"Lo que más adoro de Artem es que respeta mis tiempos y sabe perfectamente que no quiero ir demasiado rápido o verme obligada a oficializar las cosas. Es un hombre maravilloso que se toma la vida con calma y que disfruta tanto como yo de nuestros momentos juntos. Ninguno de los dos necesita etiquetas o títulos, y eso es algo que me atrae muchísimo de él", reflexionaba Nikki en una entrevista reciente.