¿Tiene nueva novia Niall Horan?

La actriz australiana Olympia Valance podría ser la afortunada que ha logrado conquistar al escurridizo Niall Horan, según ha dado a entender ella misma al reconocer que el cantante aprovechó la promoción de su último sencillo por la gran isla para visitarla, y que semejante dinámica habría comenzado hace ya algún tiempo.

"Nos conocemos desde hace un par de años ya. Evidentemente él pasa mucho tiempo en mi país visitando a sus primos. Nos conocimos allí y desde entonces hemos estado enviándonos mensajes, y hemos pasado algo de tiempo juntos. Estamos bastante unidos. Yo le veo cuando vengo a Londres y él hace lo propio cuando está por mi tierra", ha asegurado la intérprete, conocida por su papel en la serie australiana 'Neighbours', en conversación con el periódico The Sun.

Pese a esa cercanía que existe entre ambos, Olympia se resiste a considerarle algo más que un amigo y no duda en afirmar que, por el momento, sigue soltera y sin compromiso."Ahora mismo estoy soltera. Llevo casi todo el año así y ha sido muy agradable. Antes me costaba mucho estar sola y por fin me he acostumbrado, y me encanta no tener que darle explicaciones a nadie", asegura con convicción, poniendo sobre la mesa una nueva teoría: que el intérprete y ella únicamente se estén divirtiendo juntos, sin ataduras ni compromisos mayores.

Esta posibilidad encajaría perfectamente con las declaraciones que ha realizado en los últimos tiempos Niall acerca de su vida amorosa, apuntando que no tiene ni tiempo ni ganas de buscar pareja."Sí, estoy soltero. En este momento, estoy disfrutando mucho de mis 23 años, y soy consciente de que esta etapa pasa muy rápido, así que quiero aprovecharla bien. No me importa quedarme solo en casa un sábado, y ver el fútbol mientras me bebo unas cervezas", aseguraba en a la emisora británica Nova FM.