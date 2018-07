¿Tiene nuevo novio Amber Rose?

Aunque a lo largo de los dos últimos meses se ha venido especulando con una posible reconciliación entre la modelo Amber Rose y el rapero Savage 21, quienes habrían puesto fin a su relación el pasado marzo, ahora los seguidores de la carismática celebridad asistirán atónitos a un sorprendente giro de los acontecimientos, dado que el portal de noticias The Shade Room asegura haber captado a la maniquí en actitud cariñosa con el jugador de la NBA Monte Morris.

En las mencionadas fotos, la supuesta pareja aparecería caminando de la mano por la calle y dedicándose alguna que otra sonrisa cómplice que dejaría poco lugar a dudas sobre la naturaleza de la relación, sobre la cual todavía no se ha pronunciado ninguno de los protagonistas de este hipotético triángulo amoroso.

Pese a que en ningún momento llegó a confirmar o desmentir esa segunda oportunidad que le habría dado a su romance con Savage -cuyo verdadero nombre es Shayaa Bin Abraham Joseph-, lo cierto es que Amber, madre de un niño de cinco años junto a su expareja, el también rapero Whiz Khalifa, le dedicaba hace escasas semanas una emotiva declaración de amor y admiración que parecía adelantar un desenlace algo más positivo en su azarosa trayectoria común.

"Quiero mucho a este hombre. Sé que a veces en las redes se me describe como una mujer cruel y sin corazón, incapaz de amar. Y eso no es cierto, porque le quiero con locura. No estamos hablando únicamente de uno de los artistas con más talento que he conocido nunca, sino también de una persona de verdad, humilde y muy inteligente. Me da exactamente igual lo que internet diga de mí, internet está lleno de falsedades", escribía Amber en la esfera virtual sin dar más detalles sobre el estado de su relación.