¿Quién es el nuevo novio de Marta Sánchez?

A lo largo de los últimos dos años, la cantante Marta Sánchez ha encadenado varios romances de los que la prensa ha tratado de desentrañar todos sus secretos pero que, en la mayoría de los casos, acabaron disipándose antes de que los reporteros tuvieran tiempo siquiera de indagar demasiado en la identidad de los susodichos y en las circunstancias que habían propiciado dichos idilios.

Ese fue el caso de su exnovio estadounidense, Casey Ustick, con el que la intérprete rompió en mayo del año pasado después de que ambos se dejaran ver una sola vez en España y, de forma más reciente, el del empresario Alexis Rosenfeld, al que la estrella del pop presentó en sociedad durante el cumpleaños de su amiga Vicky Martín Berrocal el pasado marzo y cuya relación acabó marchitándose definitivamente hace cuatro meses.

Lejos de tomarse un descanso en lo que a encontrar el amor se refiere, la carismática artista habría aprovechado los últimos coletazos del verano para iniciar una bonita aventura sentimental con otro empresario, esta vez español y cuyo nombre responde al de Federico León Sierra, al que habría conocido gracias a la intermediación de su buena amiga la actriz Carola Baleztena.

Como aseguran varias revistas del corazón, Marta y Federico se dejaron ver el pasado 15 de septiembre intercambiando un dulce beso en las calles de Tarifa (Cádiz) al tiempo que disfrutaban de la fiesta de cumpleaños de Emiliano Suárez, marido de Carola y socio de Federico en la agencia de marketing y organización de eventos 'Do the right thing'.

Por el momento, ninguno de los protagonistas de esta historia se ha animado, por un lado, a confirmar o desmentir la información y, evidentemente, tampoco a ofrecer detalles adicionales sobre la supuesta relación que se les atribuye.Por otra parte, el celo con el que la intérprete protege estos días un ámbito tan personal y delicado como el de su vida amorosa no implica que haya tratado de borrar del mapa -es decir, de las redes sociales- su asistencia a la mencionada fiesta de cumpleaños, ya que en su perfil de Instagram resulta sencillo encontrar pruebas gráficas e incontestables sobre la noche tan divertida y agradable de la que disfrutó en 'Carbones 13', el exclusivo local elegido por Emiliano para celebrar sus 42 años de vida.

"Momentos irrepetibles junto a ellas, gracias @dotherightthing_agency por hacerlo posible. Os quiero amigas, un fin de semana inolvidable", escribía una entusiasta Marta junto a una fotografía en la que posaba, además de con la citada Carola, con la actriz Raquel Meroño y la odontóloga Lucía Asensio.