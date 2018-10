¿A qué "público objetivo" van dirigidos los productos de belleza de Gwyneth Paltrow?

Aunque la faceta de empresaria que ha venido cultivando Gwyneth Paltrow -la flamante señora de Brad Falchuk desde finales de septiembre- le ha brindado tantos réditos económicos como quebraderos de cabeza a lo largo de esta década, todo ello a cuenta de los originales pero en ocasiones controvertidos productos y técnicas de belleza que recomienda a través de su portal Goop, lo cierto es que la intérprete no podría sentirse más orgullosa del trabajo realizado hasta ahora con su firma y, de hecho, lleva una temporada actualizando su "público objetivo" con la inestimable ayuda de su hija Apple (14).

"La verdad es que ella y su generación se están convirtiendo en mi público objetivo. No paro de preguntarle cosas y de pedirle consejo sobre cómo llegar mejor a las chicas de su edad. Representa mejor que nadie a la 'Generación Z' de la que tanto se habla. No comprendo la mitad de las cosas que me dije, pero estoy tratando de ponerme al día con las tendencias actuales", ha revelado la artista en conversación con la edición británica de Glamour para expresar, a continuación, la ilusión que le haría que su primogénita acabara uniéndose al proyecto.

"Sería genial si se animara a trabajar con nosotros cuando sea mayor, creo que está muy capacitada para ello y tiene un gran instinto para la innovación", ha añadido en la misma entrevista.

Esta no es ni mucho menos la primera ocasión en que la oscarizada intérprete ha querido dejar patente la profunda admiración que siente por su hija mayor -fruto de su extinto matrimonio con Chris Martin, con quien también tiene a Moses (12)-, a quien en su momento acreditó como la persona que le "inspira" diariamente a la hora de ser valiente y correr ciertos riesgos necesarios para alcanzar la excelencia.

"Mi hija no le tiene miedo a nada y soy yo la que suele seguir su ejemplo. Resulta muy inspirador ver a una chica tan joven esforzándose al máximo para conseguir lo que quiere, con esa determinación. No soy ya la que le anima a salir de su zona de confort, sino al revés. Le encanta retarse a sí misma y ver hasta dónde puede llegar", explicaba la actriz el pasado verano.