¿Qué opina Carla Bruni opina de su cuñada Mary-Kate Olsen?

Por caprichos del destino, la familia Sarkozy ha acabado acogiendo en su seno a dos de las figuras más importantes del mundo de la moda, una contemporánea y otra atemporal: la diseñadora Mary-Kate Olsen y la estrella de las pasarelas Carla Bruni. Tras contraer matrimonio con Olivier Sarkozy a finales de 2015, la antigua actriz infantil pasó a ser oficialmente la cuñada de la ahora cantante, quien a su vez está casada con el expresidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy.

"Es la esposa del hermano de mi marido, pero lo cierto es que yo no estuve en su boda. Nos invitaron, pero no pudimos acudir por culpa de alguna estúpida razón, por culpa de un motivo geográfico, ya sabes; teníamos que viajar hasta aquí para el enlace y no pudimos, pero él parece muy feliz", aseguró la cantante y modelo a su paso por el programa 'Watch What Happens Live', en el que para decepción de muchos no pudo dar más detalles sobre la íntima ceremonia celebrada en una vivienda privada de Nueva York, a la que únicamente acudieron 50 invitados.

Entre las pocas informaciones que trascendieron de la fiesta posterior, llamaba la atención el hecho de que los novios solicitaran a todos los asistentes que dejaran sus teléfonos móviles a la entrada -para evitar posibles filtraciones- y que colocaran boles con cigarrillos como centros de mesa, algo que Carla, por su parte, no puede confirmar pero que tampoco desaprueba.

"Bueno, está permitido, ¿por qué no?", se limitó a comentar cuando le preguntaron al respecto.Aunque no estuviera presente en su gran día, Carla sí ha tenido la oportunidad de conocer a Mary-Kate en otros eventos familiares y lo cierto es que no podría tener mejor opinión de ella."Nos conocimos en la boda de un primo; tenía un aspecto adorable y fue encantadora.

Y además, Olivier parece muy contento; ya sabes, antes tenía una familia adorable y después se divorció...", comentó, dando a entender que el empresario de 48 años ha vuelto a encontrar la felicidad y la estabilidad junto a la diseñadora.