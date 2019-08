El padre de Malú no cree que su hija vaya a casarse con Albert Rivera

El cantautor Pepe de Lucía, hermano del malogrado Paco de Lucía y padre de Malú, ha ofrecido unas reveladoras declaraciones a la revista ¡Hola! sobre la evolución de la relación sentimental que mantiene su afamada hija con el político Albert Rivera y, lo que es más llamativo, acerca de las impresiones que él mismo tiene sobre el futuro en común de la pareja.A

unque el veterano músico, quien prepara nuevo disco junto a su amigo Alejandro Sanz, ve a la estrella del pop "muy feliz" junto al diputado catalán, una alegría que él sin duda comparte, lo cierto es que tampoco le ha temblado el pulso a la hora de ofrecer su opinión sobre las, a su juicio, escasas posibilidades de que semejante romance acabe en boda.

"Yo la veo muy bien, muy feliz y contenta", ha asegurado Pepe en su conversación con la publicación, poco antes de hacer referencia al carácter "independiente" de Malú y a la reticencia que sentiría en lo que a unir su vida a otra persona para el resto de sus días se refiere. "Malú es muy independiente y no creo que sea de casarse. Lo veo complicadísimo", ha añadido en su entrevista.

Al margen de esas predicciones, Pepe de Lucía no podría sentirse más satisfecho de que la cantante haya encontrado a un hombre de gran "calidad humana" en el líder del partido Ciudadanos, a quien "aprecia" y valora como la persona que es y no en su condición de figura pública. "A Albert no lo veo como un político. Lo que veo es su calidad humana y considero que la suya es buena. Es un chaval al que aprecio y es buena persona", ha aseverado.