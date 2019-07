¿Son pareja Shawn Mendes y Camila Cabello?

Ha pasado apenas una semana desde que se conociera la ruptura de Camila Cabello con el que había sido su novio durante el último año, Matthew Hussey, que se confirmó indirectamente cuando la cantante se vio obligada a pedir a sus fans que no arremetieran en las redes sociales contra una persona que seguía significando mucho para ella, y ahora las sospechas de muchos de sus fans parecen haberse visto confirmadas.C

ierta parte de su base de seguidores dio por sentado que el cantante Shawn Mendes, con quien la artista acaba de estrenar el sencillo 'Señorita' en el que despliegan la misma química que ya mostraron en su anterior colaboración, 'I Know What You Did Last Summer', podría haber tenido algo que ver en todo el asunto.

Las imágenes que acaban de publicarse de los dos cantantes caminando de la mano por West Hollywood este miércoles mientras se dirigían a casa del joven canadiense tras una noche de fiesta apoyarían esa teoría. Además, en la esfera virtual se ha publicado un misterioso vídeo -obtenido aparentemente del perfil de uno de sus amigos- en el que se les ve celebrando el día del 4 de julio juntos.

En la grabación, Camila y Shawn aparecen sentados al borde de una piscina y abrazados, en un lugar algo apartado del resto de asistentes a la fiesta. Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado acerca de la posibilidad de que su bonita amistad haya dado paso a algo más, pero por la complicidad que derrochan en el videoclip de su última canción, no resultaría del todo imposible que así haya sido.