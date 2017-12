El pasado vuelve para atormentar en Lindsay Lohan en forma de ex amante

El historial sentimental y amoroso de Lindsay Lohan es uno de los más largos y variados de Hollywood; de hecho, cuando una lista de sus antiguos amantes que había elaborado en el marco de uno de sus ejercicios de rehabilitación acabó filtrándose a la prensa, muchos se echaron a temblar y a otros tantos les tocó dar algunas explicaciones muy incómodas.

Por esa misma razón, para la actriz no es ninguna novedad que se hable de su vida privada, pero seguro que a lo que ya no está tan acostumbrada es a que un antiguo compañero de cama califique un encuentro amoroso con ella como "una pérdida de tiempo".

El responsable de realizar estas controvertidas declaraciones es Jax Taylor -conocido por su participación en el reality 'The Vanderpump Rules'-, quien no contento con dedicarle esa pulla a la antigua protagonista de 'Chicas malas', también ha querido echar más sal a la herida recordando que su aventura supuso una infidelidad al haber sucedido cuando la pelirroja aún mantenía una relación con la DJ Samantha Ronson.

"Estábamos en un club, de alguna manera acabamos en su casa y pasó lo que tenía que pasar. Sucedió hace mucho tiempo, y se trató de una de esas cosas que suceden durante una noche de borrachera, y no significó nada. De hecho, fue una pérdida de tiempo", ha revelado Jax en conversación con la publicación The Daily Dish.

"De hecho, creo que se casó con Samantha Ronson alrededor de una semana más tarde. Desde luego fue más o menos alrededor de aquella época".

Pese a que el breve romance de una noche de la actriz y Jax no era ningún secreto -él mismo admitió que había sucedido a su paso por el programa 'WatchWhat Happens Live' en 2015-, ha vuelto a salir a la luz después de que el pasado mes de noviembre ambos coincidieran en una fiesta navideña organizada por el tabloide Daily Mail durante un incómodo encuentro en el que también estuvo presente la novia de él.

"Su mesa estaba justo al lado de la mía y la verdad es que no la reconocí. De verdad que no me di cuenta de que era ella. A ver, tiene buen aspecto, pero está muy cambiada", ha apuntado, sin matizar si se trataba de un cambio para mejor o peor.