¿Con quién ha pasado la noche Tiffany Haddish?

Además del amplio vestido multicolor que exhibió a su paso por la alfombra roja del evento, la humorista y actriz Tiffany Haddish se destacó en la noche de ayer lunes por ser una de las pocas invitadas a la ceremonia de entrega de los premios Emmy cuya victoria ya se conocía de antemano al haber sido desvelada una semana antes en la gala -algo más discreta- de los llamados Emmy Creativos.

En cualquier caso, la intérprete estadounidense subió al escenario del Microsoft Theater de Los Ángeles para recoger el galardón que le fue concedido por la Academia de la Televisión a raíz de su aplaudido papel de presentadora especial en la última temporada de 'Saturday Night Live': una estatuilla sobre la que, posteriormente, no dudó en revelar qué tenía pensado hacer con ella.

"La voy a poner a mi lado en la cama, así sentiré que por una vez en mucho tiempo no voy a dormir sola. Estoy muy ocupada en estos momentos y no estoy durmiendo con nadie", bromeó entre bambalinas al ser preguntada por la organización sobre las sensaciones que le embargaban tras hacerse con el primer Emmy de su carrera.

Una vez consagrada como una de las artistas más rentables y demandadas del momento, la monologuista y estrella de la comedia, de 38 años, no ha tenido reparo alguno a la hora de rememorar aquellos lejanos tiempos en los que uno de sus sueños profesionales residía en trabajar como granjera y, de forma más concreta, como encargada de cuidar de los caballos y de su correspondiente establo.

"En su momento quería hacer muchas cosas, hasta que me di cuenta de que la interpretación era lo que de verdad me gustaba y sabía hacer. Antes de enamorarme de la comedia, quería ser granjera y trabajar en un establo. Me encantan los caballos, el baile y la vida en el campo. Luego pensé en que podría interpretar a un personaje así en alguna de mis películas", reveló en la misma conversación.